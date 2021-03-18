Türkiye Espor Basketbol Ligi puan durumu

Türkiye Espor Basketbol Ligi normal sezon sonu puan durumu, Türkiye Espor Basketbol ligi resmi sosyal medya hesapları üzerinden açıklandı! 12 takımın kıyasıya mücadeleler verdiği lig aşamasında FastPay WıldCats oynadığı 22 maçta aldığı 21 galibiyet ile zirvenin sahibi oluyor. Normal sezon böylelikle son bulmuş oldu.

Türkiye Espor Basketbol Ligi puan durumu belli oldu!

TEB Ligi resmi sosyal medya hesapları üzerinden, normal sezonun son puan durumunu resmen açıkladı. 12 takımın mücadele ettiği ligin puan durumu şu şekilde:

Kaynak: Playerbros