Türkiye Espor Basketbol Ligi haftanın takımı belli oldu!

Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde 3. hafta karşılaşmaları sonucunda oluşan haftanın en iyi 5'i.

Türkiye Espor Basketbol Ligi haftanın takımı paylaşıldı. Organizasyon sosyal medya hesapları üzerinden haftanın takımını duyuran bir paylaştı. VPG Türkiye, Bacar Automative ve Asist Gaming katkılarıyla düzenlenen lig tam gaz devam ediyor.

Üçüncü hafta karşılaşmalarının sonuçlanmasıyla birlikte haftanın takımı belli oldu. Bizler de sizler için üçüncü haftanın en iyi 5'lisini sizler için derledik:

Türkiye Espor Basketbol Ligi Haftanın En İyi 5'i

Hasan Karadağ – Otherside Esports

Deniz Dağ – Göztepe Gaming

Aras Evrim – Gençlerbirliği

Egecan Uçan – Blaze Esports

Zerka Özdil – Göztepe Gaming

Heyecan verici lig de üçüncü haftayı geride bırakıyoruz. Dördüncü hafta heyecanına sizler de ortak olmak istiyorsanız, takipte kalmayı unutmayın!

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Kaynak: Playerbros