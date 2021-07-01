Türkiye Espor Basketbol Ligi 7. hafta puan durumu paylaşıldı!
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Türkiye Espor Basketbol Ligi 7. hafta puan durumu paylaşıldı!

Türkiye Espor Basketbol Ligi 7. hafta puan durumu paylaşıldı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Türkiye Espor Basketbol Ligi 7 . hafta puan durumu belli oldu. Espor Basketbol Ligi'nde hangi takımlar yer alıyor? İşte detaylar!

Türkiye'nin ilk profesyonel espor basketbol ligi olan Türkiye Espor Basketbol Ligi'nde 7. hafta karşılaşmalarının ardından puan durumu belli oldu. Türkiye Espor Basketbol Ligi 7. hafta puan durumu organizasyonun resmi Instagram ve Twitter hesabı üzerinden yayınlandı.

Suppermassive Blaze Esports haftayı 14 puan ile liderlik koltuğunda tamamladı. 7. haftanın sonlanmasıyla birlikte oluşan puan durumu şu şekilde:

TÜRKİYE ESPOR BASKETBOL LİGİ 7. HAFTA PUAN DURUMU

  1. Suppermassive Blaze Esports | 14
  2. OtherSide Esports | 12
  3. Beşiktaş Esports | 13
  4. Gençlerbirliği Espor | 12
  5. Regnum Carya Esports | 12
  6. Çamlıca Espor | 11
  7. Göztepe Gaming | 11
  8. Hak3 Esports | 11
  9. Bursaspor Espor | 10
  10. Interrailtr Espor | 8
  11. Steel Tactics Esports | 9
  12. Trabzonspor | 7
  13. Mod-Z | 7
  14. Kocaelispor Espor | 7
  15. Fethiyespor Espor | 7

TEBL resmi Twitter hesabında yapılan paylaşıma ulaşmak için buradan tıklayabilirsiniz.

Puan durumuna, maç sonuçlarına ve gelecek karşılaşmalara buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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