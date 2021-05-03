Türkiye Espor Basketbol Ligi "2. Sezonu" ile geri dönüyor!
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Türkiye Espor Basketbol Ligi "2. Sezonu" ile geri dönüyor!

Türkiye Espor Basketbol Ligi '2. Sezonu' ile geri dönüyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Basketbolseverler ekran başına!

Basketbolseverleri ekranlara kitleyen Türkiye Espor Basketbol Ligi "2. Sezonu" ile . VPG Türkiye, Bacar Automative ve Asist Gaming katkılarıyla düzenlenen lige son 11 gün.

Geçtiğimiz sezon 12 takımla gerçekleşen lig 14 Mayıs Cuma günü başlayacak. Ligin kayıtları ise 2 Nisan'da başlamıştı.

Geçtiğimiz Sezona Birlikte Göz Atalım

Geçtiğimiz sezon lig 12 takımla oynanmıştı. Ligde oynayan takımlar ve çeyrek final öncesi sıralamalar şu şekildeydi:

fastPay Wildcats 43 Puan

Blaze Esports 38 Puan

Antalyaspor 37 Puan

Galatasaray Espor 37 Puan

Beşiktaş Esports 36 Puan

Digital Athletics 36 Puan

Eskişehirspor 36 Puan

Çamlıca Espor 30 Puan

Bursaspor 29 Puan

Godzilla Esports 27 Puan

Steel Tactics Esports 26 Puan

Kocaelispor 24 Puan

İlk 8 takım ise adını çeyrek finallere yazdırdı. Finallere doğru ise kıyasıya rekabet alevlendikçe alevlendi. Final karşılaşmasında ise fastPay Wildcats ve Antalyaspor Espor karşı karşıya geldi. fastPay Wildcats karşılaşmayı 3-0 kazanarak ilk sezonun şampiyonu oldu.

Kaynak: Playerbros

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