Türkiye Espor Basketbol Ligi "2. Sezonu" ile geri dönüyor!
Basketbolseverler ekran başına!
Basketbolseverleri ekranlara kitleyen Türkiye Espor Basketbol Ligi "2. Sezonu" ile . VPG Türkiye, Bacar Automative ve Asist Gaming katkılarıyla düzenlenen lige son 11 gün.
Geçtiğimiz sezon 12 takımla gerçekleşen lig 14 Mayıs Cuma günü başlayacak. Ligin kayıtları ise 2 Nisan'da başlamıştı.
Geçtiğimiz Sezona Birlikte Göz Atalım
Geçtiğimiz sezon lig 12 takımla oynanmıştı. Ligde oynayan takımlar ve çeyrek final öncesi sıralamalar şu şekildeydi:
fastPay Wildcats 43 Puan
Blaze Esports 38 Puan
Antalyaspor 37 Puan
Galatasaray Espor 37 Puan
Beşiktaş Esports 36 Puan
Digital Athletics 36 Puan
Eskişehirspor 36 Puan
Çamlıca Espor 30 Puan
Bursaspor 29 Puan
Godzilla Esports 27 Puan
Steel Tactics Esports 26 Puan
Kocaelispor 24 Puan
İlk 8 takım ise adını çeyrek finallere yazdırdı. Finallere doğru ise kıyasıya rekabet alevlendikçe alevlendi. Final karşılaşmasında ise fastPay Wildcats ve Antalyaspor Espor karşı karşıya geldi. fastPay Wildcats karşılaşmayı 3-0 kazanarak ilk sezonun şampiyonu oldu.
Kaynak: Playerbros