Türkiye Espor Basketbol Ligi 2. hafta karşılaşmaları sonuçlandı!
teb_ligi 2. hafta karşılaşmaları sonuçlandı!
Kıyasıya mücadeleler ve bol skorlu maçlar izlediğimiz Türkiye Espor Basketbol Ligi ikinci hafta karşılaşmaları sonuçlandı.
VPG Türkiye, Bacar Automative ve Asist Gaming katkılarıyla gerçekleşen, heyecan verici karşılaşmalara tanıklık ettiğimiz haftanın sonuçları TEBL resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı.
Türkiye Espor Basketbol Ligi 2. Hafta Sonuçları
Bursaspor 37-57 Beşiktaş Esports
Blaze Esports 68-38 Çamlıca Espor
Fethiyespor Espor 49-69 Interraıl Espor
Kocaelispor 48-83 Gençlerbirliği
Göztepe Gaming 62-75 Othersıde Esports
Regnum Carya Esports 84-58 Trabzonspor
Steel Tactıcs Esports 61-56 Sakaryaspor
Türkiye Espor Basketbol Ligi'nin 2. hafta karşılaşmalarının sonuçlarını paylaştığı Instagram gönderisine göz atmak isterseniz tıklayabilirsiniz.
Kaynak: Playerbros