Türkiye Espor Basketbol Ligi 2. hafta karşılaşmaları sonuçlandı!
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Türkiye Espor Basketbol Ligi 2. hafta karşılaşmaları sonuçlandı!

Türkiye Espor Basketbol Ligi 2. hafta karşılaşmaları sonuçlandı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

teb_ligi 2. hafta karşılaşmaları sonuçlandı!

Kıyasıya mücadeleler ve bol skorlu maçlar izlediğimiz Türkiye Espor Basketbol Ligi ikinci hafta karşılaşmaları sonuçlandı.

VPG Türkiye, Bacar Automative ve Asist Gaming katkılarıyla gerçekleşen, heyecan verici karşılaşmalara tanıklık ettiğimiz haftanın sonuçları TEBL resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı.

Türkiye Espor Basketbol Ligi 2. Hafta Sonuçları

Bursaspor 37-57 Beşiktaş Esports

Blaze Esports 68-38 Çamlıca Espor

Fethiyespor Espor 49-69 Interraıl Espor

Kocaelispor 48-83 Gençlerbirliği

Göztepe Gaming 62-75 Othersıde Esports

Regnum Carya Esports 84-58 Trabzonspor

Steel Tactıcs Esports 61-56 Sakaryaspor

Türkiye Espor Basketbol Ligi'nin 2. hafta karşılaşmalarının sonuçlarını paylaştığı Instagram gönderisine göz atmak isterseniz tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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