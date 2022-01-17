Türkiye-Ermenistan Sınırının Açılma Olasılığı Bölge Halkını Umutlandırıyor - Haberler
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Türkiye-Ermenistan Sınırının Açılma Olasılığı Bölge Halkını Umutlandırıyor

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'ın Türkiye'nin de desteğiyle kontrolu yeniden ele geçirmesi ve Ermenistan ile Türkiye arasında diyalog kapıları yeniden aralandı.

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'ın Türkiye'nin de desteğiyle kontrolu yeniden ele geçirmesi ve Ermenistan ile Türkiye arasında diyalog kapıları yeniden aralandı. Bölge halkı, özellikle ticari faaliyetleri arttırma potansiyeli nedeniyle sınır kapılarının açılmasından yana

Türkiye'de 54 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 136 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 54 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 136 kişi yaşamını yitirdi

 Türkiye'de son 24 saatte 364 bin 426 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 136 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 364 bin 426 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 136 kişi yaşamını yitirdi.

 Türkiye'de 63 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 177 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 63 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 177 kişi yaşamını yitirdi
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Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'ın Türkiye'nin de desteğiyle kontrolu yeniden ele geçirmesi ve Ermenistan ile Türkiye arasında diyalog kapıları yeniden aralandı.

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