Türkiye-Ermenistan Sınırının Açılma Olasılığı Bölge Halkını Umutlandırıyor
Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'ın Türkiye'nin de desteğiyle kontrolu yeniden ele geçirmesi ve Ermenistan ile Türkiye arasında diyalog kapıları yeniden aralandı.
Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'ın Türkiye'nin de desteğiyle kontrolu yeniden ele geçirmesi ve Ermenistan ile Türkiye arasında diyalog kapıları yeniden aralandı. Bölge halkı, özellikle ticari faaliyetleri arttırma potansiyeli nedeniyle sınır kapılarının açılmasından yana
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