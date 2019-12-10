Türkiye Ermenileri yeni Patrik'ini seçerken: İtirazlar neler?
Patrik Mesrob Mutafyan’ın ölümünün ardından başlayan Türkiye Ermenileri Patriği seçim süreci 11 Aralık günü yapılacak olan oylamayla sonuçlanacak.
Patrik Mesrob Mutafyan'ın ölümünün ardından başlayan Türkiye Ermenileri Patriği seçim süreci 11 Aralık günü yapılacak olan oylamaya kadar devam edecek.
85. Patrik Seçimi için ruhani delege seçimi 7 Aralık'ta, sivil delege seçimi ise bir gün sonra gerçekleşti. Seçilen delegelerin 11 Aralık günü Patrik'i ve Ruhani Kurulu seçmesiyle birlikte sivil ve ruhani delegelerden oluşan heyet de lağvedilecek. Euronews.com'da Görüntüle