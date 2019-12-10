Türkiye Ermenileri yeni Patrik'ini seçerken: İtirazlar neler?
Haberler » Dünya » Türkiye Ermenileri yeni Patrik'ini seçerken: İtirazlar neler? - Haberler

Türkiye Ermenileri yeni Patrik'ini seçerken: İtirazlar neler?

Patrik Mesrob Mutafyan’ın ölümünün ardından başlayan Türkiye Ermenileri Patriği seçim süreci 11 Aralık günü yapılacak olan oylamayla sonuçlanacak.

10.12.2019 08:01 | Son Güncelleme: 10.12.2019 08:01
Türkiye Ermenileri yeni Patrik'ini seçerken: İtirazlar neler?

Patrik 'ın ölümünün ardından başlayan Ermenileri Patriği seçim süreci 11 günü yapılacak olan oylamaya kadar devam edecek.


85. Patrik Seçimi için ruhani delege seçimi 7 Aralık'ta, sivil delege seçimi ise bir gün sonra gerçekleşti. Seçilen delegelerin 11 Aralık günü Patrik'i ve Ruhani Kurulu seçmesiyle birlikte sivil ve ruhani delegelerden oluşan heyet de lağvedilecek. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler