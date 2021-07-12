Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan, Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınadı

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınadı.

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınadı.

Patrikhaneden yapılan yazılı açıklamada, dün gece sosyal medya platformlarında yer alan bir videoda kilise önündeki meydanda toplanan kalabalığın müzik eşliğinde eğlendiği ve içlerinden 3'ünün kilisenin giriş kapısına tırmanıp, burada dans etmeye başladığının görüldüğü kaydedildi.

Patrik Vekili ve Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi Din Görevlisi Peder Krikor Damadyan'ın olayla ilgili olarak kilise personeli ve yetkililerinden gerekli bilgileri aldığı ve gece yarısı Maşalyan'ı ayrıntılı olarak bilgilendirdiği aktarıldı.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Kilise görevlisi gece bekçisi, öncelikle şahısları aşağı inmeleri hususunda uyarmıştır. Onlar yerlerinde kalmaya devam edince, gece bekçisi emniyet güçlerini arayarak yardım istemiştir. Emniyet güçlerinin olay yerine gelmesi sonrasında meydanda eğlenen topluluk dağılmıştır. Bununla birlikte son günlerde Kadıköy'de, özellikle Moda ve çevresinde benzer eğlenme biçimleri gözlenmektedir. Gece saat 24.00'de pandemi yasakları yürürlüğe girdiğinde müzikli eğlence mekanları kapanmakta ve sonrasında sokak eğlenceleri düzenlenmektedir. Benzer durum hakkında semt sakinleri de rahatsızlıklarını bildirmekte, yetkili mercilere bireysel şikayetler sunmaktadırlar."

Kilise Vakıf Yönetim Kurulunun da kilise önündeki meydanda benzer olayların vuku bulmaması için yetkili mercilere yazılı olarak da şikayet dilekçesi sunduğu kaydedildi.

Patrik Sahak Maşalyan'ın olay hakkında bilgilendirildikten sonra üzüntüsünü belirttiği ve olayı kınadığı, Patriklik makamının ruhani merkez olma sıfatıyla yetkili birimlerle irtibata geçeceğini ve olayın takipçisi olacağını eklediği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur Erpehlivan