Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan, Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan, Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınadı

Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan, Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınadı
Anadolu Ajansı / Andaç Hongur Erpehlivan - Haberler | Güncel

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınadı.

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınadı.

Patrikhaneden yapılan yazılı açıklamada, dün gece sosyal medya platformlarında yer alan bir videoda kilise önündeki meydanda toplanan kalabalığın müzik eşliğinde eğlendiği ve içlerinden 3'ünün kilisenin giriş kapısına tırmanıp, burada dans etmeye başladığının görüldüğü kaydedildi.

Patrik Vekili ve Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi Din Görevlisi Peder Krikor Damadyan'ın olayla ilgili olarak kilise personeli ve yetkililerinden gerekli bilgileri aldığı ve gece yarısı Maşalyan'ı ayrıntılı olarak bilgilendirdiği aktarıldı.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Kilise görevlisi gece bekçisi, öncelikle şahısları aşağı inmeleri hususunda uyarmıştır. Onlar yerlerinde kalmaya devam edince, gece bekçisi emniyet güçlerini arayarak yardım istemiştir. Emniyet güçlerinin olay yerine gelmesi sonrasında meydanda eğlenen topluluk dağılmıştır. Bununla birlikte son günlerde Kadıköy'de, özellikle Moda ve çevresinde benzer eğlenme biçimleri gözlenmektedir. Gece saat 24.00'de pandemi yasakları yürürlüğe girdiğinde müzikli eğlence mekanları kapanmakta ve sonrasında sokak eğlenceleri düzenlenmektedir. Benzer durum hakkında semt sakinleri de rahatsızlıklarını bildirmekte, yetkili mercilere bireysel şikayetler sunmaktadırlar."

Kilise Vakıf Yönetim Kurulunun da kilise önündeki meydanda benzer olayların vuku bulmaması için yetkili mercilere yazılı olarak da şikayet dilekçesi sunduğu kaydedildi.

Patrik Sahak Maşalyan'ın olay hakkında bilgilendirildikten sonra üzüntüsünü belirttiği ve olayı kınadığı, Patriklik makamının ruhani merkez olma sıfatıyla yetkili birimlerle irtibata geçeceğini ve olayın takipçisi olacağını eklediği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur Erpehlivan

Hamdullah hayata tutunamadı; Işık Karaca'nın büyük üzüntüsü
Hamdullah hayata tutunamadı; Işık Karaca'nın büyük üzüntüsü
Cumhurbaşkanlığı tarafından aranıyordu! Kadıköy'deki sahaf Osmanlı arşivinin kayıp belgelerini 25 yıl önce çöpte bulmuş
Cumhurbaşkanlığı tarafından aranıyordu! Kadıköy'deki sahaf Osmanlı arşivinin kayıp belgelerini 25 yıl önce çöpte bulmuş
OSMANLI ARŞİVİNİN KAYIP BELGELERİ ÇÖPTEN ÇIKTI İDDİASI
OSMANLI ARŞİVİNİN KAYIP BELGELERİ ÇÖPTEN ÇIKTI İDDİASI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Fahrettin Koca Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İlyas Tetik Kaan Yıldırım Burak Özçivit Mahsun Kırmızıgül
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Şaban Yılmaz Rıza Çalımbay Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan, Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 15:37:27. #1.15#

title