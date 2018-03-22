Türkiye Engelliler Meclisi" İçin İlk Adım Atıldı

Türkiye Engelliler Konfederasyonu, ülke genelinde engelli haklarının güçlendirilmesi ve yaşam standartlarının yükseltilmesini hedefleyen "Türkiye Engelliler Meclisi" için ilk adımı attı.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunca desteklenen Engelliler Konfederasyonun yürütücülüğünü yapacağı "Türkiye Engelliler Meclisine Doğru" projesi tanıtım toplantısı bir otelde düzenlendi.

Toplatının açılışında konuşan Konfederasyon Başkanı Turhan İçli, yaşanabilir bir toplum ütopyası olan engellilerin, sağlıklı bir şekilde, ayrımcılığa tabi tutulmadan ve özgürce yaşamak istediklerini belirtti.

İçli, Türkiye'de engellilik konusunda 1990'lardan sonra bir farkındalık oluştuğunu ancak hedeflerine ulaşamadıklarını ifade etti.

Türkiye'de 2000'li yıllardan itibaren engelli örgütlerinin sayısındaki artış ile belirli bir gerileme yaşadığını kaydeden İçli, şunları söyledi:

"Binlerce örgüt var. İyi bir şey ama bu kadar örgüt olmasına rağmen hedeflerimize ulaşamadık. Etkili bir baskı grubu oluşturamıyoruz. Siyaset alanında engelliler yok denecek kadar az. TBMM'de engelli milletvekili sayısı birkaçı geçmiyor. 30 belediye meclisi üyesi var. Çok geri durumdayız. Diğer alanlarda da böyleyiz. Bu kadar dağınık görüntüyü 'birleşik güç haline getirebilir miyiz' diye yola çıktık. Her ilde engelli meclisi kuracağız. Onların temsilcileri ile de Türkiye Engelliler Meclisini oluşturacağız. Belirli sürelerle toplanan mecliste engelli politikalarını belirleyip, kamu otoritelerine, yasa koyuculara bunları iletmek istiyoruz."

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun, "Türkiye Engelliler Meclisine Doğru" projesinin en iyi 5 proje olarak seçtiğini aktaran İçli, maddi altyapıları ve kaynaklarının olduğunu ve meclisi 3, 5 yıl içerisinde kuracaklarını kaydetti.

"Türkiye Engelliler Meclisine Doğru" Projesi

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunca desteklenen Engelliler Konfederasyonu öncülüğünde gerçekleştirilecek, "Türkiye Engelliler Meclisine Doğru" projesi kapsamında 52 ilde yerel meclisler kurulacak. Bu meclisler iletişim çalışmaları yapacak ve engellilerin yerel bazda sorunları için çözüm önerileri belirleyecek.

Her ilde engellilerle bir araya gelecek yerel meclislerde sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve bu alanda çalışan herkes aktif olarak çalışabilecek.

Yerel meclislerden seçilecek temsilciler ile 3,5 yıl içerisinde Türkiye Engelliler Meclisinin kurulması hedefleniyor. Türkiye'de ilk kez kurulacak meclis, engellilerin haklarının iyileştirilmesi ve yaşam standartlarının yükseltilmesi konusunda çalışacak. Proje kapsamında anket çalışmaları, eğitimler ve konferanslar da düzenlenecek.