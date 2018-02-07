Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği'nden Mehmetçiğe Destek

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için Kilis'e geldi.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Hamza Dürgen ile Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen dernek üyeleri Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'nda toplandı.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Hamza Dürgen düzenlediği basın toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yıllarca hizmet etmiş, ülke, Drvlet, millet ve Bayrak sevgisi ile bu Vatan uğruna binlerce şehit ve gazi vermiş, vermeye de her zaman hazır olan, aziz Türk milletinin birer evlatları olduklarını söyledi.

Genel Başkan Hamza Dürgen, "Ordumuz, asırlar boyunca büyük kahramanlık hikayeleri yazmış, Anadolu'yu bize yurt yapmış, Bursa'yı, Edirne'yi, İstanbul'u fethetmiş, Çanakkale'de düşmana geçit vermemiş, milli mücadelede düşmanı denize dökmüş bir ordudur.Türk Milletini, bin yıldır Anadolu'dan atmanın hayalini kuran zihniyetlerin, her türlü alçaklığını bertaraf eden, 15 Temmuz darbe girişimi ile içindeki vatan hainlerini de temizleyen Şanlı Ordumuz, Atatürk'ün çizdiği yolda, devletinin kendisine verdiği vatan savunması ve terörle mücadele görevini başarıyla sürdürmekte; küresel sistemin ülkemize ve bölgemize dayattığı bütün planları bugün de bozmaktadır.Yine bugün, Ordumuz sınırlarımıza yuvalanan teröristleri temizlemekte, masum halkımızın mal ve can güvenliğini korumakta, uykusunda şehit edilen Fatma yavrularımızın hesabını sormaktadır. Bir defa daha tekrar ediyorum, bizler bugün, TSK'nın yanında ve destekçisi olduğumuzu göstermek için buradayız. Bizler bu gün, Seyit Onbaşı'ların, Hasan Tahsin'lerin, Astsubay Ömer Halis Demir'lerin, Afrin Şehitleri'nin; dirilmiş ruhları olarak buradayız. Bizler bu gün, Başkomutandan, Sefer Görev emri istemek için buradayız. Bizler, milletimizin egemenliği ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü için yemin ettik. Emekli Astsubaylar olarak vatanımız uğruna kendimizi siper etmek için buradayız. Türkiye Cumhuriyetinin, bölünmez bütünlüğünün, milletimizin egemenliğinin savunucuları olarak, Afrin'deki kahraman askerlerimizin mücadelesini desteklediğimiz. Kararlılıkla belirtiyor, tüm Şehitlerimize Allah'tan rahmet, Türk milletine sabır, kahraman gazilerimize acil şifalar diliyoruz" diye konuştu.

Emekli Astsubaylar ise talep gelmesi halinde cepheye gitmek için hazır olduklarını ifade ettiler.

Şehitler için yapılan duaların ardından lokma dağıtıldı. Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği tarafından Mehmetçiğe teslim edilmek üzere bir kamyon su gönderildi. - KİLİS