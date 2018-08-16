Türkiye Ekonomisine Yönelik Spekülatif Ataklara Tepki (2)

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine başlattıkları kampanyayla, belediyenin sosyal tesis ve işletmelerinde ABD ürünlerini satmayacaklarını söyledi.

Güven, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın boykot çağrısına destek verdiklerini belirtti.

Belediye sosyal işletmelerinde ABD kökenli ürünlerin hiçbirinin kullanılmayacağını ve satılmayacağına vurgulayan Güven, "Kapitalizm ve sömürünün en büyük sermayesi olan ürünlerin başında Coca Cola geliyor. Bundan sonra belediyede hiç bir şekilde bu ürünler bulunmayacak. Tüm halkımızın bize destek olacağına inanıyoruz. Bu milli bir mesele oldu ve halkımızın bu seferberliğe katkı sunacağına inanıyoruz." dedi.

Güven, açıklamasının ardından, Rabia Parkı'ndaki sosyal tesiste bulunan buzdolabını boşalttı, yerlerine yerli ürünlerin bırakılmasını istedi.