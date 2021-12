SARIÇAM, ADANA (Habermetre) - TÜRKİYE DURGUNSU KANO MİLLİ TAKIM SEÇMELERİ SARIÇAM'DA YAPILDI 23 Aralık, 2021

Türkiye Kano Federasyonu'nun organize ettiği Durgunsu Kano Aday Milli Takım seçme yarışları, Sarıçam Belediyesi'nin ev sahipliğinde Adana'da yapıldı.

Sponsorluğunu Sarıçam Belediyesi'nin üstlendiği "Durgunsu Kano Aday Milli Takım Testi" Seyhan Baraj Gölü Kayıkhane Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Test yarışlarına, Türkiye geneli 18 kulüpten 72 sporcu katılırken, Milli Takıma girmek için mücadele eden sporculardan listeye girenler kamplara katılma hakkı kazandı. Müsabakalar sonunda düzenlenen kupa töreninde konuşan Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, kano müsabakalarına bu yıl üçüncü kez ev sahipliği yapmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"TÜRKİYE'DE KANO MÜSABAKALARI İÇİN EN UYGUN YER SARIÇAM'DA"

Sarıçam Belediyesi olarak, sporun her alanında olduğu gibi su sporlarında da çok iyi bir ivme yakaladıklarını belirten Başkan Uludağ, sözlerine şöyle devam etti " İki gün süren Durgunsu Kano Aday Milli Takım seçmeleri bugün tamamlandı. Sporcularımız iki gün boyunca Seyhan Baraj Gölü'nün sularında Milli Takım aday kadrosuna seçilebilmek için olağanüstü bir mücadele örneği sergilediler. Müsabakalara katılan tüm sporcuları kutluyorum. Ayrıca şunu da belirtmeliyim ki bugün Sarıçam ilçemiz her alanda olduğu gibi su sporlarında da bir marka haline gelmiştir. Bu yıl üçüncüsüne ev sahipliği yaptığımız kano yarışları, durgun su kano müsabakaları için Seyhan Baraj Gölü'nün Türkiye'deki en uygun yerlerden biri olduğunu da belirtmek isterim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sporun her kademesine desteğimiz devam edecek. "dedi.

Türkiye Kano Federasyonu tarafından açıklanan listede yer alan sporcular 13-30 Aralık 2021 tarihleri arasında Adana'da yapılacak kampa davet edildi.

