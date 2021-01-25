Türkiye Diyanet Vakfı Suriye'de yılın ilk hafızlarını mezun etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Türkiye Diyanet Vakfı Suriye'de yılın ilk hafızlarını mezun etti

25.01.2021 17:46 | Son Güncelleme: 25.01.2021 17:51

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de hafızlık kursunu başarıyla tamamlayan 105 öğrenciyi daha mezun etti.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de hafızlık kursunu başarıyla tamamlayan 105 öğrenciyi daha mezun etti.

Kilis'in karşısında Suriye topraklarında yer alan Azez'deki Ömer Bin Abdülaziz Camisi'nde kursu başarıyla tamamlayan 105 öğrenci için tören düzenlendi.

Yılın ilk hafızlarının mezun edildiği törene Kilis Müftüsü Abdurrahman Şahin, Gaziantep Müftüsü Hüseyin Hazırlar, TDV Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı Sedide Akbulut ile bölgenin ileri gelenleri katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Suriye Koordinatörü Abdulkadir Bekiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de bin Kur'an kursu hocasıyla 2021 yılında 900 hafıza icazet töreni planladıklarını belirtti.

Bekiroğlu, Diyanet İşleri Başkanlığının bölgedeki eğitim ve yardım faaliyetlerinin aralıksız devam edeceğini belirtti.

Türkiye Diyanet Vakfı, Suriye'de savaşın başladığı günden bu yana, eğitim, gıda, barınma ve sağlık yardımlarında bulunuyor.

Türkiye Diyanet Vakfı Suriye'de yılın ilk hafızlarını mezun etti
Türkiye Diyanet Vakfı Suriye'de yılın ilk hafızlarını mezun etti
Türkiye Diyanet Vakfı Suriye'de yılın ilk hafızlarını mezun etti
Türkiye Diyanet Vakfı Suriye'de yılın ilk hafızlarını mezun etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saher El Hacci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Meral Akşener Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özcan Deniz Seren Serengil Neslihan Atagül Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ersun Yanal Ali Şansalan Gökhan Gönül Fernando Muslera
Tüm Haberler Rus Rusya Nijerya Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye Diyanet Vakfı Suriye'de yılın ilk hafızlarını mezun etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 17:51:07. #1.16#
title