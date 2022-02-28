Türkiye'den Ukrayna'ya gönderilen yardım tırları Romanya'ya ulaştı - Haberler

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Türkiye'den Ukrayna'ya gönderilen yardım tırları Romanya'ya ulaştı

AA, Abdullah Tevge - Güncel
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Rusya'nın saldırısı sonrası Ukrayna'ya gönderilmek üzere yola çıkan insani yardım malzemelerini taşıyan tırlar, Romanya'ya ulaştı.

Rusya'nın saldırısı sonrası Ukrayna'ya gönderilmek üzere yola çıkan insani yardım malzemelerini taşıyan tırlar, Romanya'ya ulaştı.

Giurgiu Sınır Kapısı'nda bekleyen yardım malzemesi taşıyan 5 tırın yanı sıra, Ukrayna'daki Türklerin tahliyesini sağlayacak 26 otobüsün bugün Ukrayna'da olması bekleniyor.

İstanbul'dan yola çıkan ve tipi nedeniyle zorlu bir yolculuk geçirdiklerini ifade eden otobüs sürücüleri Ergin Ermiş ve Murat Tümer, Ukrayna'da mahsur kalan Türkleri vatanlarına kavuşturacak olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Türkiye'den Ukrayna'ya gönderilen yardım tırları Romanya'ya ulaştı

Türkiye'den Ukrayna'ya gönderilen yardım tırları Romanya'ya ulaştı

Türkiye'den Ukrayna'ya gönderilen yardım tırları Romanya'ya ulaştı

AA / Abdullah Tevge - Güncel

Romanya, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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