Türkiye'den Fransa'daki protestolar nedeniyle bu ülkeye yönelik seyahat uyarısı yapıldı
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Türkiye'den Fransa'daki protestolar nedeniyle bu ülkeye yönelik seyahat uyarısı yapıldı

Dışişleri Bakanlığı, Fransa’da devam eden protesto gösterileri nedeniyle Türk vatandaşlarına bu ülkeye seyahatlerinde dikkatli olmaları uyarısı yaptı.

06.12.2019 20:28 | Son Güncelleme: 06.12.2019 20:28
Türkiye'den Fransa'daki protestolar nedeniyle bu ülkeye yönelik seyahat uyarısı yapıldı

, 'da devam eden protesto gösterileri nedeniyle Türk vatandaşlarına bu ülkeye seyahatlerinde dikkatli olmaları uyarısı yaptı.


Fransa'da yapılması planlanan emeklilik reformları nedeniyle geniş çaplı greve gidilirken, çok sayıda kentte protesto gösterileri yapıldı. Gösteriler şiddet olaylarına ve yaralanmalara sahne oldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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