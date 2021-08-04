Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye 'Afgan göçmen' cevabı: Türkiye'ye danışılmadan alınan kararı kabul etmiyoruz
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Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye 'Afgan göçmen' cevabı: Türkiye'ye danışılmadan alınan kararı kabul etmiyoruz

Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz - Haberler | Politika

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Afgan kabul programında Türkiye'yi işaret etmesine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç'ten sert yanıt geldi. Bilgiç açıklamasında, "Türkiye olarak ABD'nin sorumsuz ve ülkemize danışmadan aldığı kararı kabul etmiyoruz. ABD, eğer bu kişileri ülkesine almak istiyor ise doğrudan uçaklarla ülkesine nakletmesi mümkündür" ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin sorulan soruya yazılı yanıt veren Bilgiç, ABD Dışişleri Bakanlığının dün yaptığı açıklamada, ABD'nin, ABD merkezli STK'ler ve basın kuruluşları için çalışan Afganlar ve ailelerine yönelik göçmen kabul programı ile Afganların ABD'ye göç başvurularının bağlı oldukları kuruluşlar aracılığıyla üçüncü ülkelerden alınacağının belirtildiği ve başvurular için Türkiye'nin de işaret edildiğini hatırlattı.

"SORUNA ÜLKEMİZDE ÇÖZÜM ARANMASI KABUL EDİLEMEZ"

Bilgiç, "Öncelikle ABD'nin açıklaması bölgemizde büyük bir göç krizine neden olacak ve göç yollarında Afganların acılarını artıracaktır. Soruna bölge ülkeleri arasında çözüm bulmak yerine ülkemizin rızası olmaksızın ülkemizde çözüm aranmak istenmesi kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

"ABD'NİN SORUMSUZ DAVRANIŞINI KABUL ETMİYORUZ"

Türkiye'nin son 7 yıldır dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke olduğunu anımsatan Bilgiç, yeni bir göç krizinin üçüncü bir ülke adına üstlenecek kapasitesinin bulunmadığını ifade etti. Bilgiç, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak ABD'nin sorumsuz ve ülkemize danışmadan aldığı kararı kabul etmiyoruz. ABD, eğer bu kişileri ülkesine almak istiyor ise doğrudan uçaklarla ülkesine nakletmesi mümkündür. Ülkemiz, hiçbir durumda üçüncü ülkelerin uluslararası sorumluluklarını devralmayacak, kanunlarımızın üçüncü ülkeler tarafından kendi amaçları için kötüye kullanılmasına izin vermeyecektir. Bölgemizde üçüncü ülkelerin kararları neticesinde yaşanan göç krizlerinin yükünün Türk milleti tarafından üstlenilmesini kimse beklememelidir."

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye 'Afgan göçmen' cevabı: Türkiye'ye danışılmadan alınan kararı kabul etmiyoruz

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz

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