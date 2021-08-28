Türkiye'den 3 kez sınır dışı edilen DEAŞ'lı havalimanında sahte pasaportla böyle yakalandı

Türkiye'den 3 kez sınır dışı edilen DEAŞ'lı havalimanında sahte pasaportla böyle yakalandı Daha önce üç kez Türkiye'den sınırdışı edilen DEAŞ'lı A.D isimli şahıs, bu kez sahte Rus pasaportuyla yurda girmek isterken İstanbul Havalimanı'nda yakayı ele verdi.

Türkiye'den 3 kez sınır dışı edilen DEAŞ'lı havalimanında sahte pasaportla böyle yakalandı

İSTANBUL - Daha önce üç kez Türkiye'den sınırdışı edilen DEAŞ'lı A.D isimli şahıs, bu kez sahte Rus pasaportuyla yurda girmek isterken İstanbul Havalimanı'nda yakayı ele verdi. Polisin dikkati sayesinde tespit edilen şahıs, 4'üncü kez sınır dışı edildi.

Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz 2 Ağustos'ta Rus pasaportuna sahip Umar Hojayev isimli yolcu Türkiye'ye giriş yapmak için Kahire'den İstanbul Havalimanı'na geldi. Pasaport kontrolünde yapılan incelemede polis ekiplerinin dikkati sayesinde pasaportun sahte olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine şahıs detaylı inceleme için karakola götürüldü. Burada yapılan araştırmada asıl ismi A.D olduğu anlaşılan sahtecilik yöntemiyle Umar HOJAYEV ismine tanzimli Rusya Pasaportunu kullandığı tespit edildi. Hakkında yasal işlemleri tamamlanan şahıs, daha sonra sınır dışı edildi.

Daha önce de üç kez girmek isterken tespit edilip sınır dışı edildi

Yapılan incelemede Kahire'den gelen yolcunun pasaportu Gana'da Telegram uygulaması üzerinden Black Market adlı kanaldan iletişime geçerek 20 bin dolar karşılığında kargo yoluyla aldığı, yine şahsın 2020 yılında DEAŞ terör örgütüne üye olduğu gerekçesi ile Türkiye'den deport edildiği anlaşıldı. Şahsın daha önce de 3 kez Türkiye'ye giriş yapmaya çalışırken tespit edilerek sınır dışı edildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ferhat Yasak