Türkiye'deki Tel Abyadlılar, 8 yıl sonra ilk defa Kurban Bayramı için ülkelerine ziyarete gidiyor
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Türkiye'deki Tel Abyadlılar, 8 yıl sonra ilk defa Kurban Bayramı için ülkelerine ziyarete gidiyor

Türkiye'deki Tel Abyadlılar, 8 yıl sonra ilk defa Kurban Bayramı için ülkelerine ziyarete gidiyor
Anadolu Ajansı / Eşref Musa - Haberler | Güncel

TEL Türkiye'de yaşayan Suriye vatandaşları, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerini ziyaret etmeye başladı.

TEL Türkiye'de yaşayan Suriye vatandaşları, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerini ziyaret etmeye başladı.

Güvenli ortamın sağlandığı Tel Abyad ve Rasulayn'a Kurban Bayramı için 8 yıl aradan sonra ilk defa ziyaretler açıldı.

Suriyelilerin dün başlayan geçişleri 18 Temmuz'a kadar sürecek. Akçakale Gümrük Kapısı'nın karşısındaki Tel Abyad sınır kapısından 12 bin Suriye vatandaşının ülkelerine geçmesi bekleniyor.

Tel Abyad Sınır Kapısı Müdürü Fayız Kati, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dünden itibaren Kurban Bayramı'nı Suriye'de geçirmek isteyen halkımızı karşılamaya başladık. Şu ana kadar giriş yapanların sayısı bini buldu. Her gün bin ziyaretçi karşılamanın planını yaptık." dedi.

Sınır kapısından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı sağlık tedbirlerinin alındığını belirten Kati, ziyaretçileri gümrük kapısından garajda bulunan dolmuşlara kadar taşımak için ücretsiz araçlar tahsis edildiğini söyledi.

Kati, Kurban Bayramını ülkelerinde akrabalarıyla geçirecek olan Suriyelilerin Türkiye'ye dönüş işlemlerinin ise 26 Temmuz'dan 31 Aralık'a kadar devam edeceğini aktardı.

Yaklaşık 8 yıldır Tel Abyad'ı görmeyen 65 yaşındaki Sara Mısto, Tel Abyad ilçesine bağlı Hırbıt Riz köyündeki sevdiklerine kavuşacağı için mutlu olduğunu söyledi.

Bir buçuk yıldır ailesini göremeyen Tel Abyadlı Hüseyin Yasin de ziyaretler için randevu linki açılır açılmaz randevu kaydı oluşturduğunu belirtti.

Yasin, " Ailemle buluşarak sıla hasretini gidereceğim. Çok heyecanlı ve mutluyum. Hem Türk hem Suriye sınır kapısından sorunsuz şeklide geçiyoruz. Kolaylıklar sağlanıyor." diye konuştu.

Muhammed Ahmet ise 2012'den beri memleketini ziyaret edemediğini kaydetti.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir kızının dünyaya geldiğini dile getiren Ahmet," Kızım ilk defa vatanını ziyaret edecek. Dedesi ve ninesiyle kavuşacak." dedi.

Ahmet, Türkiye'nin ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sayesinde Tel Abyad'ın terör gruplarından kurtarıldığını, bayram ziyaretleri artık mümkün olduğunu vurguladı.

Ahmet, Türk hükümeti ve SMO'ya bu imkanı sağladıkları için minnettar olduğunu dile getirdi.

Tel Abyad ve Rasulayn, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı ve SMO'nun destek verdiği Barış Pınarı Harekatı'yla Ekim 2019'da terör örgütü YPG/PKK'dan arındırılmıştı.

Türkiye'deki Tel Abyadlılar, 8 yıl sonra ilk defa Kurban Bayramı için ülkelerine ziyarete gidiyor
Türkiye'deki Tel Abyadlılar, 8 yıl sonra ilk defa Kurban Bayramı için ülkelerine ziyarete gidiyor
Türkiye'deki Tel Abyadlılar, 8 yıl sonra ilk defa Kurban Bayramı için ülkelerine ziyarete gidiyor
Türkiye'deki Tel Abyadlılar, 8 yıl sonra ilk defa Kurban Bayramı için ülkelerine ziyarete gidiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşref Musa

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