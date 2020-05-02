Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle komşular, balkonlarında mukabeleye eşlik etti
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Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle komşular, balkonlarında mukabeleye eşlik etti

Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle komşular, balkonlarında mukabeleye eşlik etti
02.05.2020 20:45 | Son Güncelleme: 02.05.2020 20:50

Türkiye'deki koronavirüs salgınına karşı uzmanlar sosyal mesafe uyarısı yaparken sosyal medyada paylaşılan videoda Ramazan'ın geleneği olan mukabeleye kadınların balkonlarında eşlik ettiği görüldü.

Tüm dünyayı derinden etkileyen ve Türkiye'de de görülen koronavirüs salgını sürecine Ramazan ayı da denk gelince gelenekler değişikliğe uğradı.

BALKONLARDAN MUKABELE

Ramazan'da mahallelerde kadınların birlikte takip ettikleri mukabele de etkilenen geleneklerimizden biri. Ancak vatandaşlar buna da kendilerince bir çözüm buldu.

Sosyal medyada paylaşılan videoda bir hafız, balkona kurduğu ses sistemiyle Kur'an-ı Kerim okurken sesinin duyulmasını sağladı. Eşi ve komşular da balkonlara çıkarak okunan Kur'an-ı takip etti.

Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle komşular, balkonlarında mukabeleye eşlik etti

Manşet

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