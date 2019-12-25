Türkiye'deki Katolikler Noel'i nasıl kutluyor?

25.12.2019 18:09 | Son Güncelleme: 25.12.2019 18:09

Türkiye'de yeni yıl kutlamaları ile sık sık karıştırılan Noel, Hristiyanlar için özel bir anlam ifade ediyor. Hz. İsa'nın doğum günü olarak kutlanan Noel, Türkiye'deki Rum Ortodoks, Süryani ve Katolik cemaatleri tarafından 24 Aralık'ı 25'ine bağlayan gece kutlanıyor. Takvim farkından dolayı Ermeniler ile bazı doğu kiliseleri ise 6 Ocak'ta Noel'i kutluyor.



Türkiye'deki Katoliklerin Noel kutlamalarını İzmir'deki Aziz Yuhanna Kilisesi'nde takip ettik. Cemaatin büyük bir kısmını "Levanten" adı verilen Avrupa kökenli Hristiyanlar oluşturuyor. Euronews.com'da Görüntüle