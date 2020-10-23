Türkiye Değişim Hareketi nedir, ne zaman kuruldu? Türkiye Değişim Hareketi kurcuları kim?
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Türkiye Değişim Hareketi nedir, ne zaman kuruldu? Türkiye Değişim Hareketi kurcuları kim?

23.10.2020 10:01 | Son Güncelleme: 23.10.2020 10:04
Türkiye Değişim Hareketi nedir, ne zaman kuruldu? Türkiye Değişim Hareketi kurcuları kim?

Türkiye Değişim Hareketi, eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül öncülüğünde kuruldu. Türkiye Değişim Hareketi ne zaman kuruldu? Partileşeceği öne sürülen TDH (Türkiye Değişim Hareketi) kurucuları araştırılıyor. İşte, detaylar...

Mustafa Sarıgül'ün bir süre önce parti kuracağına dair sinyallerin ardından, Türkiye Değişim Hareketi'nin partileştileceği gündeme geldi. Peki, Türkiye Değişim Hareketi nedir, ne anlama geliyor? Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül önderliğinde oluşturulan Türkiye Değişim Hareketi hakkında detayları derledik.

TÜRKİYE DEĞİŞİM HAREKETİ NEDİR?

Türkiye Değişim Hareketi, kurulmasında birçok ünlü siyasinin yer aldığı ve liderliğini Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün yaptığı siyasi oluşumdur. Türkiye Değişim Hareketi (TDH) lideri Mustafa Sarıgül, düzenlediği basın toplantısıyla hareketinin 26 Haziranda partileşeceğini duyurdu; fakat 22 Haziran'da Mustafa Sarıgül tarafından yapılan açıklamada CHP'deki değişime şans vermek adına partiyi kurmaktan vazgeçtiklerini açıkladı. Ayrıca 2010 yılında İzmir ve Manisa ÖDP teşkilatlarından istifa eden birçok kişi TDH'ye dahil olmuştu.

Son olarak 73 ilde örgütlendiği bilinen Türkiye Değişim Hareketi'nin Ekim 2020 tarihi itibariyle partileşeceği öne sürüldü. Öte yandan Yusuf Polat'ın da İstanbul İl Başkanı seçildiği biliniyor.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.10.2020 10:06:25. #1.14#
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