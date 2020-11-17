Türkiye Değişim Hareketi 1. Kurucular Kurulu toplantısı yapıldı
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Türkiye Değişim Hareketi 1. Kurucular Kurulu toplantısı yapıldı

17.11.2020 14:27 | Son Güncelleme: 17.11.2020 15:03

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün kurucu üyeliğini yaptığı Türkiye Değişim Hareketi'nin (TDH) 1. Kurucular Kurulu toplantısı yapıldı.

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün kurucu üyeliğini yaptığı Türkiye Değişim Hareketi'nin (TDH) 1. Kurucular Kurulu toplantısı yapıldı.

TDH Genel Sekreteri Hasan Aydın, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, siyasetin karakteri, içeriği ve saygınlığını topluma tekrar kazandırma iddiasıyla yola çıktıklarını belirtti.

Aydın, Türkiye'de partilerin demokrat olmadığını ifade ederek, "Biz iktidarda liderlik sultasının yıkılması gerektiği iddiasındayız. Bugün 10, 15, 20, 25 sene genel başkanlık yapmaktalar. Onlarca defa yenilgiye uğramalarına rağmen koltuklarında yüzleri kızarmadan oturabilmektedirler. Türkiye'de bunu değiştirmemiz lazım." değerlendirmesini yaptı.

Hareketin teşkilatlanmasına yönelik de bilgi veren Aydın, şöyle devam etti:

"Şu anda 54 ilde hazırlanmış durumdayız. 35 ilimizin yöneticileri, ilçelerinin üçte biri organize olmuş durumda. Diğerlerini kaliteli bir şekle sokmak için açıkçası kuruluşu bekliyoruz. Çünkü biz ortaya çıktıkça ilgi giderek artıyor. Genel Merkez binamız aşağı yukarı bugün yarın bitme noktasında. Ankara, İstanbul, İzmir il binamız tamam. İl başkanlarımız da burada. Bugün burada diğer il başkanlarımız yok. İl başkanları toplantısını önümüzdeki cumartesi ya da ona yakın bir günde yapacağız. Bu toplantıyı Ankara'da değil başka bir şehirde yapacağız."

Aydın, partinin kuruluş dilekçesinin ise gelecek günlerde İçişleri Bakanlığına verileceğini bildirdi.

Mustafa Sarıgül'ün de katıldığı toplantı, basına kapalı devam etti.

Türkiye Değişim Hareketi 1. Kurucular Kurulu toplantısı yapıldı
Türkiye Değişim Hareketi 1. Kurucular Kurulu toplantısı yapıldı
Türkiye Değişim Hareketi 1. Kurucular Kurulu toplantısı yapıldı
Türkiye Değişim Hareketi 1. Kurucular Kurulu toplantısı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Türkiye Değişim Hareketi

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