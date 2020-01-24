Türkiye'de yüzlerce gazetecinin basın kartı iptal edildi
Türkiye'de aralarında Evrensel çalışanlarının da bulunduğu yüzlerce gazetecinin basın kartının iptal edildiği bildirildi. CHP, iptal kararını "Haberciliğe, basın özgürlüğüne büyük darbe" olarak yorumladı
Evrensel gazetesi çalışanlarının sarı basın kartlarının iptal edildiği bildirildi.
Gazetede yer alan habere göre, "Evrensel çalışanlarının basın kartları iptal edildi. Basın Kartları Komisyonunun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına bağlanmasından sonra uzun zamandır yenileme başvurusu yapmış olan gazetecilere 'bekleniyor' denilen sarı basın kartları, şimdi iptal edildi" ifadesine yer verildi. Euronews.com'da Görüntüle