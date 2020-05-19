Türkiye'de Tarımda Dijital Pazar Belirsizliği Corona virüsü salgını, gıda güvenliğini daha da ön plana çıkarırken, üreticiler Dijital Tarım Pazarı'na (DİTAP) adapte olmaya çalışıyor.

Corona virüsü salgını, gıda güvenliğini daha da ön plana çıkarırken, üreticiler Dijital Tarım Pazarı'na (DİTAP) adapte olmaya çalışıyor. VOA Türkçe'ye konuşan tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, çiftçilerin üretimle ilgili sorunları çözülmeden pazarlamaya yönelik bir adımın atılamayacağı görüşünde