Türkiye'de seçim barajının yüzde 5 ya da 7'ye düşürüleceği iddia edildi
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Türkiye'de seçim barajının yüzde 5 ya da 7'ye düşürüleceği iddia edildi

12.10.2020 09:01 | Son Güncelleme: 12.10.2020 09:05
Türkiye'de seçim barajının yüzde 5 ya da 7'ye düşürüleceği iddia edildi

Türkiye'de erken seçim tartışmalarının ardından bir iddia da seçim barajı için geldi. Yüzde 10'luk olan seçim barajının yüzde 5 ya da 7'ye düşürüleceği yönünde çalışmaların yapıldığı öne sürüldü.

Türkiye'nin son günlerde tartıştığı konulardan biri erken seçim oldu. Parti liderleri erken seçim yönündeki düşüncelerini aktarmaya devam ederken, seçim barajıyla ilgili olarak önemli bir iddia gündeme geldi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abulkadir Selvi bugün "Kılıçdaroğlu neden erken seçim istedi?" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Selvi, bu dönem erken seçim tartışmalarının sıkça yapılacağını belirtti ve "Çünkü Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası'nı değiştirmek için AK Parti ve MHP ayrı ayrı çalışma yapıyor. Sonra bunlar bir heyet tarafından ortak bir teklife dönüştürülecek" ifadelerine yer verdi.

"YÜZDE 7 SEÇENEĞİ DAHA GÜÇLÜ GÖRÜNÜYOR"

Selvi, seçim barajıyla ilgili olarak da önemli bir iddiaya yer verdi. Barajın düşürüleceğini öne süren Selvi, "Yüzde 10 olan seçim barajının yüzde 5 ya da 7'ye düşürülmesi üzerinde duruluyor. Yüzde 7 seçeneği daha güçlü görünüyor. Ama bir de ittifakları etkileyecek bir düzenleme üzerinde duruluyor" dedi.

"YÜZDE 1 ALAN PARTİLER MECLİS'TE TEMSİL EDİLECEK"

Selvi yazısının devamında, " Yüzde 1 alan partilerin dahi Meclis'te temsil edilmesiyle ilgili bir formülden söz ediyorum" ifadelerini kullandı.

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