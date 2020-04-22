Türkiye'de Ramazan ayında Covid-19'dan dolayı uygulanacak yasaklar neler? İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeye göre, vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek.

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında ramazanda uygulanacak tedbirleri içeren genelge gönderildi. Genelgeye göre, vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek. Özellikle iftar ve sahur vakitleri arasında vatandaşların dışarıya çıkıp sosyal mesafe kuralını göz ardı edebilecekleri değerlendirildiğinden bu hususta gerekli tüm tedbirler alınacak. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com