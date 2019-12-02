02.12.2019 15:38 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:43

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' kapsamında ilçede yaşayan engelli vatandaşlarla kahvaltıda bir araya gelirken, Çalkaya, "Türkiye'de örneği olmayan bir engelli haritamız var. Hangi evde hangi engelli vatandaşımızın yaşadığını ve sorunlarını biliyoruz" dedi.



Engelli bireylere yönelik hizmetler, engelli bireylerin ve ailelerin yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarını sürdüren Balçova Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir kahvaltı programı düzenledi. Kahvaltıda, Göztepe Altyapı Koordinatörlüğü de gençlere moral desteği verdi.



Engelli bireylerin aileleri ile katıldığı kahvaltıda Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, ailelerle sohbet ederek sorunlarını dinledi. Bireylere ve ailelerine ekonomik ve sosyal anlamda hizmetler verdiklerini ifade eden Başkan Fatma Çalkaya, "Biz yerel yönetim olarak engelli bireylerin yaşadıkları sorunları çözmek için çalışıyoruz; ancak onların ekonomik anlamda ve sosyal hayata katılmaları için gereken destekleri kendilerine sunuyoruz. Türkiye'de örneği olmayan bir engelli haritamız var. Hangi evde hangi engelli vatandaşımızın yaşadığını ve sorunlarını biliyoruz" dedi.



Engelli Rehabilitasyon Merkezinin ve Engelsiz Kafe'nin sürekli aktiviteler düzenlediğini dile getiren Fatma Çalkaya, "Balçova'da tüm engeli bireyleri hayatın içine taşıyoruz. İhtiyacı olan vatandaşlarımıza akülü araç temin ediyoruz. Bu şekilde onların sokağa çıkmasını sağlıyoruz. Şimdi bir engelli nakil aracı da alarak istedikleri yerleri görmelerini sağlamaya başladık. Sportif ve sanatsal anlamda da aktivitelerimizi sürdürüyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA