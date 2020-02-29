Türkiye'de motorinde özel tüketim vergisi arttı
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Türkiye'de motorinde özel tüketim vergisi arttı

Motorin için uygulanan özel tüketim vergisine zam geldi. Motorin için uygulanacak özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarı litrede 1,9059 liradan 2,0559 liraya çıkarıldı.

29.02.2020 01:36 | Son Güncelleme: 29.02.2020 01:36
Türkiye'de motorinde özel tüketim vergisi arttı

'de motorin için uygulanan özel tüketim vergisine zam geldi. Motorin için uygulanacak özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarı litrede 1,9059 liradan 2,0559 liraya çıkarıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Motorin için uygulanacak özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarı 29 Ocak'ta zamlanmıştı. Bu tarihten önce ÖTV litrede 1,7945 olarak uygulanıyordu. Böylece ÖTV son 30 gün içinde iki defa zamlanmış oldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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