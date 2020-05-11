Türkiye'de Kullanıcıların %69'u İnternetten Silinmek İstiyor
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Türkiye'de Kullanıcıların %69'u İnternetten Silinmek İstiyor

Kaspersky'nin son araştırması internet kullanıcılarının kişisel bilgilerini korumak ve kontrol etmek için daha fazla çaba harcamaya başladığını gösteriyor.

Türkiye'de Kullanıcıların %69'u İnternetten Silinmek İstiyor
11.05.2020 14:46 | Son Güncelleme: 11.05.2020 14:46

Kaspersky'nin son araştırması internet kullanıcılarının kişisel bilgilerini korumak ve kontrol etmek için daha fazla çaba harcamaya başladığını gösteriyor. Türkiye'de kullanıcıların yüzde 69'u internetten silinmek istiyor.

Kaspersky'nin "Dijital gizliliği koruma: Kişisel güvenliği bir üst düzeye çıkarmak" başlıklı raporuna göre, Türkiye'de kullanıcıların yüzde 69'u web sitelerindeki veya sosyal medyadaki özel bilgilerini sildirmeye çalışıyor. Yüzde 44'lük bir kesimin internetten silinmeye ilişkin bir bilgisi yok.

Çevrimiçi Gizliliği Korumak İçin Ek Önlemler Alıyoruz

23 ülkede tüketiciler arasında yapılan anketin sonuçlarının yer aldığı raporda, online gizlillik konusunda bakış açıları ve insanların özel bilgilerini başkalarına kaptırmamak için aldığı önlemler incelendi. Alınan sonuçlarda tüketicilerin sadece kendilerinin değil sevdiklerinin de özel bilgileri için endişelendiği belirtildi. Örneğin, Türkiye'de tüketicilerin yüzde 12'si ailelerine ilişkin kişisel verilerin veya bilgilerin izinsiz bir şekilde herkese açık hale geldiğini iddia etti.

Bu tür durumlar tüketicileri, kişisel verilerinin nasıl ve nerede saklandığı konusunda daha bilinçli davranmaya yöneltiyor. Böylece başkalarının izinsiz bir şekilde bu verilere erişmesini engellemek istiyorlar. Türkiye'de kullanıcıların önemli bir kısmı internette gezinirken bilgilerini siber suçlulardan (yüzde 45), ziyaret ettikleri web sitelerinden (yüzde 42) ve aynı cihazı kullanan diğer kişilerden (yüzde 40) gizlemek için ek önlemler alıyor. Ayrıca, bazı kullanıcılar kişisel bilgilerini cihazlarında saklama konusuna da temkinli yaklaşıyor. Örneğin, Türkiye'de kullanıcıların yüzde 14'ü mobil cihazlarındaki uygulamalar tarafından toplanan kişisel verilerin durumundan endişe duyuyor. Kişisel bilgileri paylaşmanın getirdiği risklerin bilincinde olan bu kişiler verilerinin nerede olduğunu kontrol edemediklerini hissediyor. Bu nedenle bu verilerin başkaları tarafından izinsiz kullanılmasını istemiyorlar.

İnternetteki kişisel bilgilerinizin korunduğundan emin olmak istiyorsanız, Kaspersky'nin şu önerilerini uygulayabilirsiniz:

Çevrimiçi hesaplarınızın bir listesini tutun. Böylece hangi hizmetlerin ve web sitelerinin kişisel bilgilerinizi sakladığını daha iyi anlayabilirsiniz.

Sosyal medya profillerinizi daha gizli hale getirmek için gereken ayarları yapmanıza yardımcı olan "Privacy Checker" (Gizlilik Kontrolü) aracını kullanın. Böylece üçüncü tarafların kişisel bilgilerinizi bulmasını zorlaştırabilirsiniz.

Uygulamaların potansiyel tehlike içeren veya şüpheli taleplerini belirlemek ve sık talep edilen izinlerle ilişkili riskleri anlamak için Kaspersky Security Cloud çözümünü kurun. Bu çözümde yer alan Do Not Track (Beni Takip Etme) özelliği, web sitelerindeki faaliyetlerinizi takip eden ve hakkınızda bilgi toplayan unsurları engelliyor.

Avrupa'daki kullanıcılar internette kendi izinleri dışında yayınlanmış olabilecek kişisel bilgilerinin kontrolünü Undatify adlı aracı kullanarak kolayca ele alabilir. Kaspersky destekli bu yeni hizmet, kişisel verilerin saklanmış olabileceği kurumlarla iletişime geçerek bunu kullanıcıya iletiyor ve GDPR kapsamında verilerin silinmesini sağlayabiliyor.

"Dijital gizliliği koruma: Kişisel güvenliği bir üst düzeye çıkarmak" başlıklı raporun tamamını okumak ve diğer analizleri görmek için bu bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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