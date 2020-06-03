Türkiye'de koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan iki olasılığı paylaştı
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Türkiye'de koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan iki olasılığı paylaştı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, katıldığı bir televizyon programında, Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Toplumsal bağışıklıkla salgının bitmesinin mümkün olmadığını belirten Ceyhan, "Geriye iki tane olasılık kalıyor salgının bitmesi için; biri aşı, diğeri virüsün mutasyona uğraması" dedi.

03.06.2020 17:35 | Son Güncelleme: 03.06.2020 17:47

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına yeni tip koronavirüs salgını 11 Mart'ta Türkiye'de görüldü. İlk vakanın görüldüğü tarihten itibaren Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri tarafından tavsiye edilen gerekli tedbirler uygulanarak salgın kontrol altına alındı ve Türkiye normalleşme sürecine girdi.

1 Haziran'dan itibaren seyahat kısıtlaması ve sokağa çıkma yasaklarının sona ermesinin yanı sıra alınan birçok tedbir kaldırılırken, bu süreçte en çok merak edilen sorular arasında "Salgın ne zaman bitecek?" ve "Toplumsal bağışıklıkla salgın biter mi?" soruları oldu. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, katıldığı bir programda merak edilen bu sorulara yanıt verdi.

"TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIKLA SALGININ BİTMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

İstanbul Hacettepe Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, katıldığı bir programda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyriyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Toplumsal bağışıklıkla koronavirüs salgınının bitmesinin mümkün olmadığını dile getiren Ceyhan, "Testte pozitif buldukları hasta sayısının 10 katı kadar yaklaşık kişi bağışık hale gelir. Salgının sonuna kadar 200 bin vaka görürsek biz, o zaman da yaklaşık 2 milyon kişi, ki bu da Türkiye nüfusunun yüzde 2.5'u anlamına gelir. Yüzde 2.5 insan bağışık hale gelecektir. Vakaların yüzde 60'ı İstanbul'da görüldü. İstanbul'da şu an yaklaşık yüzde 6'sı kadar insan bağışık hale gelmiş diye düşünebiliriz" ifadelerini kullandı.

"İKİ OLASILIK VAR"

Ceyhan konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"İstanbul'un bu şartta 6 defa darbe yaşaması lazım ki, toplumun yarısı bağışık hale gelebilsin. Virüs maalesef birçok kızamık, su çiçeği virüsü gibi yüksek oranda bağışıklık uyarıcı bir virüs değil. Geriye iki tane olasılık kalıyor salgının bitmesi için; biri aşı, diğeri virüsün mutasyona uğraması."

"TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK GELİŞMESİNİ BEKLEMEK HAYAL"

Öte yandan, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Twitter hesabından da bir paylaşım yaptı. Ceyhan, "Kovid-19 pandemisinden kurtulmak için toplumsal bağışıklık gelişmesini beklemek hayal. En iyi olasılıkla Türkiye genelinde % 2, İstanbul'da % 6,7 bağışıklık gelişmiş olabilir. Yani İstanbul'da bile en az geçirdiğimiz büyüklükte 7 salgın dalgası geçirmek gerekir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan iki olasılığı paylaştı
Türkiye'de koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan iki olasılığı paylaştı
Haber Yorumları (2)
HA GAYRET: Kurban bayramını bir birimizi kucaklar isek iş çözülür :)
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
DEMİ DEMİ: keşke keşke
Yayından Kaldır
500
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