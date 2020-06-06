Türkiye'de koronavirüs nedeniyle dün sadece 41 kişi hastanede tedavi altına alındı
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Türkiye'de koronavirüs nedeniyle dün sadece 41 kişi hastanede tedavi altına alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik 6 Haziran verilerini açıklarken test sonucu pozitif çıkan sadece 41 hastanın tedavi için hastaneye yatırıldığını diğer hastaların ise evlerinde olduklarını ifade etti.

06.06.2020 21:17 | Son Güncelleme: 06.06.2020 21:32

Türkiye'deki koronavirüs salgınında günlük vaka ve vefat sayılarındaki grafik düşüşünü sürdürüyor. Bu güzel gelişmeyle birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tanı konan hastaların durumuyla ilgili de güzel bir bilgi paylaştı.

"POZİTİF TANI KONAN HASTALARIN BÜYÜK KISMI BELİRTİSİZ"

Bakan Koca, 6 Haziran verilerini açıkladığı mesajında şunları yazdı: "Toplam vakaların %80'i iyileşti. Yeni iyileşen hasta sayımız 2.000'e yakın. Pozitif tanı konan hastaların büyük kısmı hastalığı belirtisiz ve evde geçiriyor. 81 ilimizde COVID-19 sebebiyle DÜN YATAN HASTA SAYISI 41. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur."

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle dün sadece 41 kişi hastanede tedavi altına alındı

36 BİNE YAKIN TESTTEN 878 POZİTİF VAKA ÇIKTI

Öte yandan Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs belirtisi görülen 35 bin 846 kişiye test uygulandı. Bu kişilerden 858'inin ise sonucu pozitif çıktı. 21 vatandaşımız ise hastalığa yenildi ve hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısının 169 bin 218'e ulaştığı ülkemizde vefat sayısı ise 4 bin 669 oldu.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle dün sadece 41 kişi hastanede tedavi altına alındı

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