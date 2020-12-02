Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü
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Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü

02.12.2020 09:16 | Son Güncelleme: 02.12.2020 09:29

Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı dün 190 ile en yüksek seviyesine ulaşırken, vaka sayısı ise 30 bin 110 oldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, dün hasta sayısı 6 bin 101, iyileşen hasta sayısı ise 4 bin 593 olarak gerçekleşti. Bu verilerin ardından Türkiye'de bugüne kadar koronavirüsten hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 190 artarak 13 bin 936'ya ulaşırken, hasta sayısı ise 506 bin 966 oldu.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI GETİRİLDİ

Artan sayıların ardından bu hafta başında önlemler daha da sıkılaştırılırken, hafta sonu tam gün, hafta içi de belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti.

Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü

"TEDBİRLERE UYALIM"

Bakan Koca, vaka sayılarının açıklanmasından sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 6.101 yeni hastamız var. İyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızı geçmedikçe sağlık sisteminin yükü artmaya devam ediyor. İster zorunlu olsun isterse gönüllü tedbirlerin hayat kurtardığını unutmayalım. Tedbirlere uyalım" ifadelerini kullandı.

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Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü
Haber Yorumları (1)
BOŞVER: ZATEN DURUM BÖYLEYDİ VAKALARI AÇIKLAYINCA VE AŞIDA ARTIK GELECEĞINE GÖRE RAHAT ACIKLAMADA BULUNDULAR TABI BIZI TEDİRGİN ETMEMEK ICINDIR HERSEY SAGLIK BAKANI KOCA ELINDEN GELEBI YAPIOR BIZ KURALLARA UYMUYORUZ MALESEF. . .
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