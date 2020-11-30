Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 185 ile en yüksek seviyeye çıktı

Türkiye'de koronavirüs salgınında günlük ölüm sayısı dün 185 ile salgının başından beri en yüksek seviyeye çıktı. Yani salgının ilk zirveyi yaptığı Nisan ayındaki seviyenin %45 üzerini görmüş oldu.

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı geçen hafta sıkılaştırılan tecrit önlemlerine rağmen günlük ölüm sayıları art arda yedinci günde de artış kaydederek rekor kırdı.

ZİRVEYİ GÖRDÜ

Sağlık Bakanlığı verilerine göre pazar günü salgında 185 kişi hayatını kaybetti. Günlük ölüm sayısı salgın başından bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, salgının ilk zirveyi yaptığı Nisan ayındaki seviyenin %45 üzerini görmüş oldu.

VAKA SAYISINDA AZ DA OLSA GERİLEME

Vaka sayısı cumartesi günü 30,103'e yükselerek salgın başından bu yana en yüksek seviyeye çıktıktan sonra dün 29,281 olarak gerçekleşti.

DÜNYADA EN ÇOK YENİ VAKA AÇIKLAYAN 4. ÜLKE

Sağlık Bakanlığı asemptomatik olanları da içeren vaka sayısını Temmuz ayından bu yana ilk defa geçen hafta çarşamba günü açıklamaya başladı. Bu verilere göre Türkiye'de ABD, Hindistan ve Brezilya'nın ardından dünyanın en çok yeni vaka açıklayan dördüncü ülkesi oldu.

DÜN 29 BİN VAKA, 185 VEFAT AÇIKLANDI

Sağlık Bakanlığı'nın 29 Kasım için yayınladığı Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nda açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 6 bin 439'u semptomatik olmak üzere toplam 29 bin 281 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 185 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 558'e, toplam hasta sayısı ise 494 bin 351'e yükseldi.