Türkiye'de kaç tane köy okulu var? Köy okulları ne zaman açılacak? Köy okulu nedir, hangi şehirlerde bulunur?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Türkiye'de kaç tane köy okulu var? Köy okulları ne zaman açılacak? Köy okulu nedir, hangi şehirlerde bulunur?

01.02.2021 20:38 | Son Güncelleme: 01.02.2021 20:42
Türkiye'de kaç tane köy okulu var? Köy okulları ne zaman açılacak? Köy okulu nedir, hangi şehirlerde bulunur?

Kabine toplantısında alınan köy okulları kararlarından sonra ülkemizde kaç tane köy okulu var merak edildi. Peki Türkiye'de nerelerde kaç tane köy okulu bulunuyor? Türkiye'deki köy okulları nerede? Hangi şehirde kaç tane köy okulu var? Tüm cevaplar haberimizde.

Köy okullarının açılma tarihi 15 Şubat 2021 tarihi olarak belirlendi. Peki köy okulları nerede bulunuyor? Türkiye'de kaç tane köy okulu var? Okullar ne zaman açılıyor?

TÜRKİYE'DE KAÇ TANE KÖY OKULU VAR?

Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de 6 bin 200 köy okulu mevcuttur. Eğitime tamamen kapalı köy okulu sayısı 17 bin.

KÖY OKULLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Bilim insanlarımızın görüşlerinin yanında her kesimden gelen seslere kulak veriyoruz. Kabinemizin bugünkü toplantısında bu değerlendirmeleri ayrıntılı bir şekilde tekrar yaptık. Uzaktan eğitimin temeli olan internete erişimdeki sınırlılığı dikkate alarak köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim öğretimin başlamasını tamamladık. Ancak vaka artışı yaşanması halinde yeniden ara verilebilecek.

Türkiye'de kaç tane köy okulu var? Köy okulları ne zaman açılacak? Köy okulu nedir, hangi şehirlerde bulunur?

8 VE 12. SINIFLARDA 1 MART'TA YÜZ YÜZE EĞİTİM

Yavrularımızın kaybına tahammülümüz olamaz. 8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak.

Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart'tan itibaren il bazında öğretimin kademeli başlaması için çalışmalar sürdürülecek. Esnaflarımıza yönelik kısıtlamaların kademeli olarak takvimi başlatmayı planlıyoruz.

Belediyelerden, organize bölgelerin yönetimlerinden il hıfzıssıhha kararlarının uygulanması hususunda hassasiyet göstermelerini beklediğimizi belirtmek istiyorum.

Bu duygularla sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum, kalın sağlıcakla."

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Haydar Akar Ziya Selçuk Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Hadise Feyza Aktan Jason Statham Tuba Büyüküstün
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Ünal Karaman Abdullah Avcı Marcel Tisserand
Tüm Haberler Türk İzmir Manisa Ahmetli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye'de kaç tane köy okulu var? Köy okulları ne zaman açılacak? Köy okulu nedir, hangi şehirlerde bulunur? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 20:42:30. #1.14#
title