'Türkiye'de İnternet Düzenlemesi Altında Sansür Hamlesi Yapılıyor'

15.08.2019 12:07

İfade Özgürlüğü Derneği- İFÖD kurucusu ve bilişim uzmanı Profesör Yaman Akdeniz hem RTÜK'e internet platformlarını denetleme ve lisanslama yetkisinin verilmesini hem de erişim engelleme kararlarını VOA Türkçe'ye değerlendirdi, "Gündelik sansür kararlarının verildiği bir ülkede yaşıyoruz" dedi