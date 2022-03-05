Türkiye'de ilk Kuluçka Merkezi Oltu'ya kuruluyor

Oltu Havzası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından ATA Teknokent'in tanıtımı ve "Kuluçka Merkezi Kurulum Çalışmaları" etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı ve Oltu Havzası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt, Müdür Yardımcıları Arş. Gör. Dr. Keziban Selçuk, Arş. Gör. Dr. Serpil Sümer, Oltu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ufuk Atmaca, Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin, Oltu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Önser Yeğin, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cemal Tanrıver, Oltu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Mustafa Altun, Oltu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Baki Karaca, MÜSİAD Başkanı Fuat Demir, Oltu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ümmühan Gülsüm Musaoğlu, Oltu Sanayi Organize Sanayi Müdürü Salih Hocaoğlu, Oltu Doğutaş Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Akbulut, Oltu Organize Sanayi Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Çelebi ile iş dünyasının yetkilileri katıldı.

Etkinliğin ilk oturumu Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı ve Oltu Havzası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt ve ATA Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ayhan Çelik'in konuşmalarıyla başladı.

Öğleden sonra devam eden ikinci oturumda konuyla ilgili sorulara cevaplar verildi. Kuluçka Merkezi Kurulum çalışmaları netleştirildi ve Oltu Havzası Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde "Kuluçka Merkezi Kurulum" kararı alındı.

Çalıştaya katılan Atatürk Üniversitesi hocalarına, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı Oltu Taşı tespih hediye etti. - ERZURUM