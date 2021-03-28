Türkiye'de ilk kez düzenlenen VR Espor turnuvası sona erdi

Menteşe Belediyesi tarafından düzenlenen Papara VR Espor turnuvası tamamlandı.

, VR Rhythm League işbirliği ile Türkiye'de ilk defa düzenlenen Papara VR Espor turnuvası tamamlandı. Beat Saber dalında düzenlenen Papara VR Espor turnuvasına 8 – 52 yaş aralığında toplam 153 oyuncu katıldı. Kolay ve zor olmak üzere 2 farklı kategoride eleme usulü düzenlenen yarışmaya katılan oyuncular, rakiplerini eleyerek şampiyon olabilmek için kıyasıya yarıştılar.

Turnuvanın final karşılaşmaları nefes kesti. Turnuvanın kolay kategorisinde Efsun Ordubaşlı birinci, Oğulcan Efe Cingöz ikinci, Özlem Yalçın üçüncü oldu. Zor Kategorisinde ise Alp Gökçe birinci, Mahmut Efe Uslan ikinci ve Gökhan Gökçe üçüncü oldu.

VR Rhythm League Kurucu Ortağı Cem Gedik turnuva sonunda açıklamalarda bulundu.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş espor branşı ve turnuva hakkında konuştu.

Kaynak: Playerbros