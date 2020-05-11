Türkiye'de hava kirliliğinin en fazla olduğu iller belli oldu! Zirvede Bursa var
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Türkiye'de hava kirliliğinin en fazla olduğu iller belli oldu! Zirvede Bursa var

Türkiye'de hava kirliliğinin en fazla olduğu iller belli oldu! Zirvede Bursa var
11.05.2020 09:46 | Son Güncelleme: 11.05.2020 09:46

TMMOB Çevre Mühendisleri tarafından hazırlanan 2019 yılına ait hava kirliliği raporu yayınlandı. Rapora göre, Türkiye'de 75 milyon kişi kirli hava soluyor. Türkiye'de hava kirliliğinin en çok olduğu şehirler de belli oldu.

TMMOB Çevre Mühendisleri tarafından hazırlanan 2019 yılına ait hava kirliliği raporu yayınlandı. Rapora göre, Türkiye'de 75 milyon kişi kirli hava soluyor. Türkiye'de hava kirliliğinin en çok olduğu şehirler de belli oldu.

Türkiye'de hava kirliliği yaşayan bölgeleri belirlemek adına kanser, üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, astım, alerji, stres, depresyon gibi sağlık problemlerine yol açan parametrelerinin sınırların aşıldığı gün sayıları ve yıllık ortalama değerlerinin incelendiği rapor TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Baran Bozoğlu tarafından kamuoyuna açıklandı.

Türkiye'de 75 milyon insanın pek çok hastalığa neden olan kirli havayı soluduğu açıklandı.Hava kirliliğinin en yoğun olduğu kentlerin Bursa, Adana, Ankara, İstanbul, Iğdır, Şırnak, Muş, Manisa, Kahramanmaraş, Karabük, Çanakkale, Denizli, Zonguldak, Edirne – Keşan, Şanlıurfa olduğu belirtildi.

Türkiye'de doğrudan akciğerlere ulaşan ve alt solunum yolu enfeksiyonu, akciğer hastalıklarına sebep olan partikül madde (PM)2,5 mevzuatı olmadığına ve yeterli ölçüm yapılmadığına dikkat çeken Bozoğlu, 257 istasyondan sadece 138 istasyonda PM 2,5 ölçümü yapıldığını, ancak 138 istasyonun ise 41'inin 2019 yılında ölçüm yapmadığını belirtti.

Güvenli veri alımı olan istasyon sayısının sadece 48 olduğunu dile getiren Bozoğlu, PM 2,5 kirleticisine dair acilen sınır değer tanımlanması çağrısında bulundu.

Bozoğlu ayrıca, "İnsan sağlığı ve doğa için risk olan kömürlü termik santrallerin olduğu Yatağan, Kangal gibi bölgelerdeki istasyonların bir kısmında ölçüm yapılmaması ve bu santrallerin etkisini tespit etmesi gereken istasyonlarda tüm kirlilik parametrelerinin (PM 2,5) ölçülmemesi dikkat çekicidir" dedi.

Baran Bozoğlu COVID-19 salgını nedeniyle alınan önlemler sonucunda hava kalitesindeki iyileşmeye de vurgu yaptı. Bu iyileşmenin yalnızca anlık olduğuna dikkat çeken Bozoğlu, "2014'den bu yana hava kalitesine dair yayımladığımız raporlar incelendiğinde, neredeyse bütün kentlerimizde hava kalitesinin her yıl gittikçe kötüleştiği ve beş yıldır üst üste tüm şehirlerde kirli hava solunduğu görülebilmektedir." dedi.

Öte yandan, koronavirüs nedeniyle 30 büyükşehirin yanında Zonguldak ilinde de kısıtlamaların getirilmiş olmasına dikkat çeken Bozoğlu, "Ana nedeninin bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın uzun süredir hava kirliliğine maruz kalmaları olduğu unutulmamalıdır" dedi ve ekledi "Hava kirliliği, solunum yolu hastalıklarını yaratmakla beraber insan bedenini zayıflatması nedeniyle COVID-19 gibi hastalıkların daha da ölümcül veya hasarlı olmasına neden olmaktadır."

Güncel Manşet

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