Türkiye'de halkın ne kadarı internetten alışveriş yapıyor, Avrupa'da durum ne?
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Türkiye'de halkın ne kadarı internetten alışveriş yapıyor, Avrupa'da durum ne?

Türkiye'de halkın ne kadarı internetten alışveriş yapıyor, Avrupa'da durum ne?
02.05.2020 15:50 | Son Güncelleme: 02.05.2020 15:50

AB İstatistik Ofisi Eurostat verilerine göre internetten alışveriş yapanların oranı giderek artıyor.

Covid-19 salgını nedeniyle insanlar evlerinde kalırken bu durumun internetten alışverişleri arttırması bekleniyor. Peki, yeni tip koronavirüs ortaya çıkmadan önce insanların ne kadarı internetten alışveriş yapıyordu? 2019 yılında Türkiye'de halkın yüzde 30'u en az bir kere internetten alışveriş yaparken bu oran Avrupa Birliği'nde (AB) ise yüzde 63 idi. Türkiye, Avrupa'daki 38 ülke içinde 31. sırada yer alıyor.

AB İstatistik Ofisi Eurostat verilerine göre internetten alışveriş yapanların oranı giderek artıyor. Veriler, 16-74 yaş arasındakilerde yılda en az bir kere internetten alışveriş yapanları gösteriyor. 2009'da AB'de bu oran ortalama yüzde 36 iken 2019'da yüzde 63'e kadar çıktı. Türkiye'de ise aynı dönemde internetten alışveriş yapanların oranı yüzde 3'ten yüzde 30'e yükseldi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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