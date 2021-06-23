Türkiye'de de görülen Delta varyantıyla ilgili uzmanlardan korkutan uyarı: Aşılama artmazsa, salgının önünü alamayız
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Türkiye'de de görülen Delta varyantıyla ilgili uzmanlardan korkutan uyarı: Aşılama artmazsa, salgının önünü alamayız

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

İngiltere ve Rusya'yı kasıp kavuran, Türkiye'de de 77 kişide görülen koronavirüsün Delta varyantıyla ilgili uzmanlar uyardı. "Bu, gördüğümüz tüm varyantların en bulaşıcısı." tespitinde bulunan uzmanlar, asıl korkutucu noktanın ise aşı oranlarının yetersiz kalması durumunda salgının önünün alınamayacağı olduğunu söyledi.

İlk olarak Hindistan'da tespit edilen koronavirüs Delta varyantı tüm dünyayı etkisi altına alacak gibi görünüyor. Ülkemizde de 77 Delta varyantının bulunduğu açıklanırken; İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya, İspanya ve daha birçok ülkede alarm verildi. Aşılamada belli aşamaya gelen ülkelerde varyantın baskın hale gelmesi, 80'den fazla ülkede görülmesi salgında dördüncü dalga endişesine yol açtı.

"TÜM ULUSU SİLİP SÜPÜRDÜ"

Baylor Tıp Fakültesi Ulusal Tropikal Tıp Okulu dekanı Dr. Peter Hotez Pazartesi günü CNN'den Ana Cabrera'ya verdiği demeçte, "Bu, gördüğümüz tüm varyantların en bulaşıcısı. Britanya'da ne olduğunu gördük, tüm ulusu silip süpürdü. Bu yüzden bunun ABD'de olacağından endişeliyim" diye konuştu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri direktörü Dr. Rochelle Walensky, geçen hafta CNN'e verdiği demeçte, Delta'nın önümüzdeki aylarda baskın değişken olacağını tahmin ettiğini söyledi. Ve bu, Kovid-19 testleri üreten bir şirket olan Helix'in bilim başkan yardımcısı William Lee'ye göre, aylar değil sadece birkaç hafta içinde olabilir.

"AŞILAMAYA RAĞMEN SALGININ ÖNÜNÜ ALAMAZSINIZ"

Lee, "O kadar bulaşıcı ki, aşı oranlarınız yeterince yüksek olmazsa, aşılamaya rağmen salgının önünü alamazsınız" dedi. Delta varyantı, sürü bağışıklığına ulaşmak için nüfusun yüzde kaçının aşılanması gerektiği konusunda çıtayı yükseltiyor. "Daha endişe verici olan, çok sayıda aşılanmamış insan olduğunu bilmemizdir" diyen Lee, "Ve bu yüzden Delta'nın çok hızlı yayılmasından endişe duyuyorum."

TÜRKİYE'DE 77 KİŞİDE GÖRÜLDÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hindistan'da başlayan daha sonra Rusya'da etkili olan ve 28 Nisan'da 5 kişide görülen Delta mutasyonu konusunda bilgilendirmede bulundu. Bakan Koca, dün itibarıyla 77 kişide söz konusu mutasyona rastlandığını söyledi.

Türkiye'de de görülen Delta varyantıyla ilgili uzmanlardan korkutan uyarı: Aşılama artmazsa, salgının önünü alamayız
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