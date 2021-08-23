Mersin'de Suriyeli sağlık çalışanlarına yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi başlatıldı

Mersin'de, Göçmen Sağlığı Merkezleri'nde görevli Suriyeli sağlık çalışanları için Uluslararası Çalışma Örgütünce (ILO) iş sağlığı ve güvenliği eğitimi veriliyor.

Mersin'de, Göçmen Sağlığı Merkezleri'nde görevli Suriyeli sağlık çalışanları için Uluslararası Çalışma Örgütünce (ILO) iş sağlığı ve güvenliği eğitimi veriliyor.

ILO'nun, İl Sağlık Müdürlüğünün desteğiyle gerçekleştirdiği "Türkiye'de Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar İçin İnsana Yakışır İş Fırsatları" projesi kapsamındaki eğitime doktor, hemşire ve ebeler katıldı.

İl Sağlık Müdürü Emrah Ceviz, eğitim programının açılışında, Göçmen Sağlığı Merkezleri'nde çalışanların, sağlıklı ve güvenli ortamlarda çalışma yapmasının hedeflendiğini söyledi.

Projenin, çalışanlar için yararlı olacağını belirten Ceviz, şöyle konuştu:

"Bu proje ülkemizde ilk olma özelliği taşımaktadır. Verilen bu eğitimlerin, müdürlüğümüz bünyesinde çalışan katılımcılara iş sağlığı ve güvenliği alanında farkındalık ve katkı sağlayacağı inancındayım. Kar, zarar ve maliyet hesabı yapmadan çalışanların hayatlarını ve çalışma koşullarını en iyi noktaya getirmeye çalışıyoruz. Her türlü koruyucu sağlık ve güvenlik tedbirlerini almaktan çekinmiyoruz."

Toplamda 150 kişinin katılacağı 4 günlük eğitim, gruplar halinde verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci