Türkiye'de aşı olan 1 milyon 300 bin kişiden 852'si koronavirüse yakalandı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, iki doz korona aşısı yaptıranlarla ilgili rakamları açıkladı. 1 milyon 300 bin kişiden 852'sinin koronavirüse yakalandığını, bunlardan 53'ünün hastanede yattığını ve 5 kişinin de yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirten İlhan, "Entübe olan ya da hayatını kaybeden yok. Demek ki aşı gerçekten çok etkili oluyor" dedi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüse karşı yapılan aşılamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aynı zamanda Bilim Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. İlhan, ikinci doz aşıyı olmasının üzerinden iki hafta geçen yani 'bağışık' denebilecek seviyeye ulaşan kişilerle ilgili şu bilgiyi verdi:

"1 milyon 300 bin vatandaşımızdan sadece 852 kişi hastalık tanısı aldı. Bunların içerisinde de sadece 53 tanesi hastanede yattı. Yoğun bakımda yatan sadece beş kişi söz konusu. Beş kişiden üçü de taburcu oldu. Bunların hiçbiri entübe değil, hayatını kaybetmiş değil.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan.

AMAÇ İNSANLARIN AĞIR HASTALIK GEÇİRMESİNİ ENGELLEMEK

Demek ki aşı gerçekten çok etkili oluyor. Zaten aşıda da amaç insanların ağır hastalık geçirmesini engellemek. Belki hastalığa yakalanmasını engelleyemiyor ama yakalanan kişiler ağır hasta olmuyor, yoğun bakımlık olmuyor, entübe olmuyor, hayatlarını kaybetmiyor. Tüm vatandaşların tereddüt etmeden aşı olmaları virüsle mücadeleye çok ciddi katkı sağlayacaktır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı