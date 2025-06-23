Türkiye'de Amerikan hava üssü var mı?

Türkiye'de Amerikan hava üssü var mı?
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Resmi kayıtlarda ABD'ye ait bağımsız üs sayısı net olarak belirtilmese de, Türkiye'de doğrudan ya da ortak kullanım kapsamında faaliyet gösteren 5'ten fazla askeri tesis ve üs bulunduğu bilinmektedir. Peki, Türkiye'de Amerikan hava üssü var mı?

Türkiye'de doğrudan veya ortak kullanım kapsamında faaliyet gösteren 5'ten fazla ABD'ye ait askeri tesis ve üs bulunmaktadır. İncirlik Üssü, bu üsler arasında en bilinenlerden biridir. Resmi kayıtlarda ABD'ye ait bağımsız üs sayısı net olarak belirtilmemiştir. Türkiye'de Amerikan hava üssü var mı?

TÜRKİYE'DE KAÇ TANE ABD ÜSSÜ VAR?
1. İncirlik Hava Üssü (Adana)

Statüsü : Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait; ABD ile ortak kullanımda.

Kullanım Hakkı: 1955'ten bu yana ABD tarafından NATO anlaşmaları çerçevesinde kullanılıyor.

Soğuk Savaş döneminden bu yana ABD uçaklarının konuşlandığı en stratejik üslerden biri.

2. Kürecik Radar Üssü (Malatya)

Statüsü : NATO'ya ait radar sistemi; ABD personeli görev yapıyor.

Kullanım Hakkı : 2012 yılında NATO füze savunma sistemi kapsamında aktif hale getirildi.

Balistik tehditlere karşı Avrupa'yı koruma hedefli sistemin parçası.

3. İzmir NATO Kara Kuvvetleri Komutanlığı (LANDCOM)

Statüsü : NATO'nun Kara Komutanlığı merkezi.

Kullanım Hakkı: Türkiye'deki NATO üssü; ABD dahil müttefik ülkelerden subaylar görev yapar.

ABD'li generaller ve askerî personel bu üs bünyesinde görev alır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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