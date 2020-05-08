Türkiye'de 268 bin 843 yetim, 81 bin 239 öksüz çocuk var
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Türkiye'de 268 bin 843 yetim, 81 bin 239 öksüz çocuk var

Türkiye'de 268 bin 843 yetim, 81 bin 239 öksüz çocuk var
08.05.2020 19:44 | Son Güncelleme: 08.05.2020 20:00

Yetim Vakfı, Ramazan'ın 15. günü olan Dünya Yetimler Günü dolayısıyla Türkiye ve dünyadaki yetimlerle ilgili güncel verileri, 2019 Yetim Raporu'nda yayınladı.Buna göre Türkiye'de 22 milyon 876 bin 798 çocuktan 268 bin 843'ü yetim, 81 bin 239'u ise öksüz, hem annesi hem babası vefat etmiş çocuk sayısının ise 4 bin 649.

Yetim Vakfı, Dünya Yetimler Günü (Ramazanın 15.günü) dolayısıyla Türkiye ve dünyadaki yetimlerle ilgili güncel verileri, 2019 Yetim Raporu'nda yayınladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında online ortamda düzenlenen basın toplantısında konuşan Yetim Vakfı Başkanı Mehmet Gülsatar, salgın dönemlerinde de en büyük mağduriyeti kriz ve savaş bölgelerindeki çocuk ve kadınların yaşadığını belirtti.

Gülsatar, muhtaç çocuklar ve anneleri için özel koruma alanları oluşturulması çağrısında bulundu.

Vakfın kurulduğu günden beri Suriye'de savaş ortamında çok sayıda çocuğu ailesine kavuşturduğunu anlatan Gülsatar, "Bizim için en önemli hususlardan biri çocukların kendi habitatı içerisinde huzurlu bir şekilde büyümesi." ifadesini kullandı.

Ramazanda hayırseverlerin zekatlarını, fitrelerini, sadakalarını yetimlere ulaştırdıklarını, misafir ve kurum iftar sofralarını yetimlerin evinde kurduklarını aktaran Gülsatar, 550 aileye kumanya teslim ettiklerini, 1000 yetim ailesine 1000'er lira ulaştırdıklarını ve şu ana kadar 405 aileyi sevindirdiklerini kaydetti.

Gülsatar, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşların ailelerinin de çalışma alanlarında olduğunu, geride kalan yetim çocuklar için eğitim ve psiko-sosyal destekte bulunabileceklerini ifade etti.

ANNESİ VE BABASI VEFAT EDEN 4 BİN 649 ÇOCUK VAR

Yetim Vakfı Başkan Vekili Avukat Hüsamettin Orhan da Türkiye ve dünyadaki yetim çocukların sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin hazırlanan "2019 Yetim Raporu" ile yetim ve korunmaya muhtaç çocuklarla ilgili güncel verileri açıkladı.

Orhan, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre, Türkiye'de 22 milyon 876 bin 798 çocuktan 268 bin 843'ünün yetim, 81 bin 239'unun ise öksüz olduğunu, hem annesi hem babası vefat etmiş çocuk sayısının ise 4 bin 649 olduğunu kaydetti.

Parçalanmış ailelerin çocukları ve korunmaya muhtaç yetim çocuklarla aynı sosyal şartlarda büyüyen çocukları ifade eden "sosyal yetim" kavramını önemsediklerini belirten Orhan, "Anne ve babası hayatta olmasına rağmen parçalanmış aileler sebebiyle zor koşullarda yaşam mücadelesi veren çocukların sayısı her geçen gün artıyor. Son iki yılda boşanmalar sebebiyle 265 bin 428 çocuk anne ya da babasından ayrıldı. Türkiye'de 17 yaş altı 720 bin çocuğumuz çalışıyor. 5-11 yaş arası 31 bin çocuğumuz sosyal yetimlik nedeniyle çalışmak zorunda kalıyor." bilgisini verdi.

300 BİN ÜZERİNDE SURİYELİ YETİM OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

UNİCEF'in Mayıs 2020 verilerine göre, 2019 yılı sonunda şiddet ve çatışma nedeniyle ülke içinde yerinden edilen 46 milyon kişinin yaklaşık yüzde 42'si çocuk.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne göre 2020 yılı Ocak ayı itibarıyla Türkiye'de bulunan 3 milyon 583 bin 584 Suriyeli mültecinin 1 milyon 680 bin 214'ü çocuklardan oluşuyor.

Türkiye'deki Suriyeli yetim çocuk sayısına ilişkin sağlıklı veri bulunmuyor. Saha çalışmalarına göre bu rakamın 300 binin üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Türkiye'de babası vefat etmiş erkek çocuk sayısı 137 bin 733, kız çocuk sayısı ise 131 bin 110. Türkiye'deki her 1000 çocuktan 15'inin anne ya da babası yok.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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