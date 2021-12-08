Türkiye'de 2021'de en çok hangi kelimeler aratıldı? Türkiye, 2021 yılında Google'da en çok ne arattı? - Haberler
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Türkiye'de 2021'de en çok hangi kelimeler aratıldı? Türkiye, 2021 yılında Google'da en çok ne arattı?

Türkiye'de 2021'de en çok hangi kelimeler aratıldı? Türkiye, 2021 yılında Google'da en çok ne arattı?
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Google, her yıl sonunda düzenli olarak açıkladığı arama trendlerinin sonuçlarını paylaştı. Buna göre 2021'de Türkiye'de en çok aratılan kelimeler ve konular beli oldu. Peki Türkiye'de 2021'de en çok hangi kelimeler aratıldı? Türkiye, 2021 yılında Google'da en çok ne arattı?

Google 2021'de Türkiye'de en çok arananları açıkladı. Google, Türkiye'de en çok aratılan ismi, en çok aratılan diziyi, en çok aratılan kelimeyi, en çok aratılan konuyu açıkladı. Türkiye'de 2021'de en çok hangi kelimeler aratıldı? Türkiye, 2021 yılında Google'da en çok ne arattı? sorularını sizler için derledik.

TÜRKİYE'DE 2021'DE GOOGLE'DA EN ÇOK HANGİ KELİMELER ARATILDI?

Google, her yıl sonunda düzenli olarak açıkladığı arama trendlerinin sonuçlarını paylaştı. Buna göre 2021'de Türkiye'de en çok Eğitim Bilişim Ağı'na giriş yapmak için kullanılan "EBA giriş" kelimesi arandı. Onu Netflix'in popüler dizisi Squid Game izledi.

Google'a göre Türkiye'de 2021'de en çok aranan ilk 5 kelime şu şekilde sıralanıyor:

EBA giriş

Squid Game

AÖL

Mesut Özil

Elmalı Davası

Google'da en çok aranan ilk beş isim ise şunlardı:

Mesut Özil

Ebrar Karakurt

Mahmut Öze

Burak Elmas

İrfan Can Kahveci

Google'da yapılan aramalara göre en popüler beş dizi şu şekilde sıralandı:

Squid Game

Sadakatsiz

Aşk Mantık İntikam

Masumiyet

Yargı

Pandemi ve trendler

Google aramalarında pandeminin etkisini takip etmek mümkün. Arama sonuçları analizine göre Google'a en çok sorulan 'nasıl?' sorularında 'HES kodu nasıl alınır?' ilk sırada. Onu aşı randevusunun ve aşı kartının nasıl alınacağı soruları izliyor.

2021 yılında kaybettiklerimize özel bir bölüm ayıran Google'a göre en çok aranan ilk beş isim şunlardı:

Rasim Öztekin

Doğan Cüceloğlu

Sezai Karakoç

Başak Cengiz

Oğuz Yılmaz

2021 küresel trendler raporunu paylaşan Google, 2021'de 'kötü haber bağımlılığı'nın tüm dünyada her zamankinden daha fazla arandığını not ediyor.

Google arama trendlerine göre 2021'de "iş nasıl bulunur?" sorusunun yerini 'iş nasıl kurulur?' sorusu aldı.

'İklim değişikliği etkisi" araması rekor kırdı

"İklim değişikliği etkisi"nin tüm zamanların en yüksek arama seviyesine ulaştığını söyleyen Google'da "doğa nasıl korunur?' araması, 2021'de tüm dünyada tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Buna paralel olarak 'sürdürülebilirlik' bu yıl tüm dünyada rekor seviyelerde arandı.

Yangın ve sel Temmuz ayında, aynı anda tüm dünyada patlama yapan aramalardı.

Google, Türkiye'de 2021'de en çok aranan kelimeleri paylaştı

Google, Türkiye'de 2021'de en çok aranan kelimeleri paylaştı

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