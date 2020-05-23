Türkiye Birincisi Ayşenur, Başkan Şayir'in konuğu oldu
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Türkiye Birincisi Ayşenur, Başkan Şayir'in konuğu oldu

Üniversiteli gençler arasında düzenlenen şiir yarışmasında Türkiye Birincisi olan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bizzat tebrik ettiği Ayşenur Ak, önceki gün Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in konuğu oldu.

Türkiye Birincisi Ayşenur, Başkan Şayir'in konuğu oldu
23.05.2020 13:50 | Son Güncelleme: 23.05.2020 13:53

Üniversiteli gençler arasında düzenlenen şiir yarışmasında Türkiye Birincisi olan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bizzat tebrik ettiği Ayşenur Ak, önceki gün Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in konuğu oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2019'da düzenlenen 'Üniversiteli Gençler Arası Şiir Okuma Yarışması'nda Yusuf Dursun'un "Önce Vatan" şiiri ile Türkiye Birincisi olmayı başaran Dilovalı Ayşenur Ak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telekonferans ile görüşmüştü. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı video konferans görüşmesinde, Türkiye'nin farklı illerindeki gençler ve sporcularla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, okuduğu güzel şiir ile Türkiye birincisi olan Dilovalı Ayşenur'u tebrik etti. Gösterdiği başarı ile Dilovası'nın gururu olan Ayşenur, önceki gün Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in makamına konuk oldu.

Ayşenur Ak'ı misafir eden Başkan Şayir, "Üniversiteler arası şiir yarışmasında okuduğu güzel şiir ile bizleri ve tüm Türkiye'yi duygulandıran, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da takdirini kazanan Ayşenur kızımızı tebrik ediyorum. Ayşenur'un başarısının bundan sonra da devam edeceğine inanıyor, eğitiminde ve hayatında başarılar diliyorum" dedi.

Ziyarette Başkan Şayir'e misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Ayşenur Ak, özellikle eğitime verilen desteklerden dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Başkan Şayir, ziyaret sonunda Ayşenur Ak'a kitap hediye etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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