Türkiye Barolar Birliği 36. Olağan Genel Kurulu
AA / Baha Kalmurat - Haberler | Güncel
Türkiye Barolar Birliği 36. Olağan Genel Kurulu Kullanılan oylardan görüntü ANKARA - Türkiye Barolar Birliği 36. Olağan Genel Kurulu'nun ikinci gününde Başkanlık ve Yönetim Kurulu Üyeliği için seçim yapıldı.
Türkiye Barolar Birliği 36. Olağan Genel Kurulu
Kullanılan oylardan görüntü ANKARA - Türkiye Barolar Birliği 36. Olağan Genel Kurulu'nun ikinci gününde Başkanlık ve Yönetim Kurulu Üyeliği için seçim yapıldı.