Türkiye Barolar Birliği 36. Olağan Genel Kurulu - Haberler
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Türkiye Barolar Birliği 36. Olağan Genel Kurulu

AA / Baha Kalmurat - Haberler | Güncel

Türkiye Barolar Birliği 36. Olağan Genel Kurulu Kullanılan oylardan görüntü ANKARA - Türkiye Barolar Birliği 36. Olağan Genel Kurulu'nun ikinci gününde Başkanlık ve Yönetim Kurulu Üyeliği için seçim yapıldı.

Türkiye Barolar Birliği 36. Olağan Genel Kurulu

Kullanılan oylardan görüntü ANKARA - Türkiye Barolar Birliği 36. Olağan Genel Kurulu'nun ikinci gününde Başkanlık ve Yönetim Kurulu Üyeliği için seçim yapıldı.

Türkiye Barolar Birliği 36. Olağan Genel Kurulu

Türkiye Barolar Birliği 36. Olağan Genel Kurulu

Türkiye Barolar Birliği 36. Olağan Genel Kurulu

AA / Baha Kalmurat - Son Dakika Haberleri

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