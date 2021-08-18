Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Açıkgöz'de Vali Işık'a ziyaret
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Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Açıkgöz'de Vali Işık'a ziyaret

Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Açıkgöz'de Vali Işık'a ziyaret
Anadolu Ajansı / Murat Özünal - Haberler | Güncel

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Başkanı Zeki Açıkgöz ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Başkanı Zeki Açıkgöz ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Vali Işık, önümüzdeki günlerde yapılacak olan 1. Gastronomi ve Turizm Festivali hazırlıkları kapsamında kentte bulunan Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Açıkgöz ve yönetim kurulu üyeleri ile Karaman Gastronomi ve Turizm Derneği Başkanı Meryem Evcen ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul ederek, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Valilik makamında gerçekleşen kabulün ardından 1. Gastronomi ve Turizm Festivali proje içeriğinin sunumu için Yunus Emre Toplantı Salonuna geçildi.

Burada gastronominin Karaman'a olan katkıları hakkında sunum yapıldı. Ardından Vali Işık "2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olması nedeniyle TAFED Başkan Açıkgöz'e Karamanlı Yunus Emre'nin şiirinin bulunduğu bibloyu hediye etti.

Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Açıkgöz'de Vali Işık'a ziyaret
Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Açıkgöz'de Vali Işık'a ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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