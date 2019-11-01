Türkiye arabuluculuk konferansına ev sahipliği yaptı

01.11.2019 17:11

Gün boyu süren konferansta arabuluculuğun, anlaşmazlıklardan sakınmanın ve ihtilafların çözümünün çeşitli yönleri üzerine birkaç tematik oturum düzenlendi, bunlar sırasında Cammu ve Keşmiranlaşmazlığı dahil uzun süreli uluslararası ihtilaflar da masaya yatırıldı.

Konferansta konuşan Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi M. Syrus Sajjad Qazi uluslararası topluluğa Cammu ve Keşmir anlaşmazlığının çözümüne yönelik olan rolünü oynaması için çağrıda bulundu.Kendisi Hint İşgalindeki Cammu ve Keşmir'deki (IoK) giderek kötüleşen insan hakları ve insani durum için ve Hindistan'da giderek artan İslamofobi ve sığır eti kesenlere karşı şiddet olayları için derinden endişelerini ifade etti.Hindistan'ın tek yanlı ve yasadışı 5 Ağustos 2019 kararlarının ve IoK'de bunu takip eden baskıcı önlemlerinin bölgeyi diğer bir potansiyel çatışmanın eşiğine getirdiğini belirtti.İşte bu nedenle, uluslararası topluluğun hemen dikkat göstermesinin ve kararlı siyasi ve diplomatik müdahalelerde bulunmasının şu andaki en önemli ihtiyaç olduğunu söyledi.Kendisi konferanstakilere uluslararası toplum tarafından ihtilafın uzlaşmaz taraflarından birisi üzerinde baskı uygulayabilmek için hangi araçların kullanılabileceğini sordu, eğer bu taraf barışa ve güvenliğe yönelik korkunç tehditlere rağmen hiçbir arabuluculuğu kabul etmeye yanaşmıyorsa ya da korkunç insan hakları ve insani durumu değiştirmek için hiçbir adım atmıyorsa.

Konferansta başkalarının yanı sıra Birleşmiş Milletler Uygarlıklar İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos da konuştu,Cammu ve Keşmir anlaşmazlığı dahil uzun süreli anlaşmazlıkların çözümü için arabuluculuk rolü hakkında dinleyicilerden gelen birkaç soruya yanıt verdi.

Kaynak: Bültenler