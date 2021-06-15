Türkiye adım adım normalleşiyor! Düğünlerde ikram dönemi tekrar başladı
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Türkiye adım adım normalleşiyor! Düğünlerde ikram dönemi tekrar başladı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Nikah törenleri ile düğünler, 1 Haziran tarihinde başlamıştı. Kademeli normalleşme süreciyle beraber 15 Haziran itibarıyla kapalı alanlarda azami davetli sayısı kaldırıldı. Düğünlerde yiyecek-içecek ikramına da yeniden başladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında nikah törenleri ile düğünlere ara verilmişti. 1 Haziran'dan itibaren ise nikah törenleri ve düğünler kısıtlamalar göz önüne alınarak yeniden başlamıştı.

YİYECEK VE İÇECEK İKRAMI YAPILABİLECEK

Kademeli normalleşme süreciyle beraber 15 Haziran itibarıyla bazı kısıtlamalar da kalktı. Buna göre, davetlilere yiyecek-içecek ikramına yeniden başlanacak. Kapalı alanlarda ise daha önce belirlenen azami 100 davetli sayısı da sonlandırılacak. kısıtlamalar kapsamında 21.00 itibarıyla düğünler sona erecek.

15 HAZİRAN'A KADAR İKRAM YAPILMADI

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde nikah törenleri ve düğünlerle ilgili belirlenen tüm kurallara eksiksiz riayet edilmesi, masa ve sandalyeler arasında gerekli mesafenin bırakılması ile temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulması, yiyecek-içecek ikramının yapılmaması, kişi başı asgari 6 m² alan bırakılması, Azami 100 davetli ile sınırlandırılması şartları yer almıştı. Ancak 15 Haziran'dan itibaren bu kısıtlamalarda normalleşme meydana geldi.

NİŞAN VE KINALAR 1 TEMMUZ'DAN SONRA BAŞLIYOR

Bakanlık tarafından atılan yeni adımlara göre yiyecek-içecek ikramına ve kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamalara 15 Haziran 2021 Salı günü son verildi. Bu tarihten sonraki nikah törenleri ve düğünlerde yiyecek-içecek ikramı yapılabilecek ve kapalı alanlarda kişi başına en az 6 m² alan bırakılması kaydıyla azami katılımcı sınırı uygulanmayacak. Nişan ve kına gibi etkinliklere 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra izin verilecek.

BİLİM KURULU ÜYESİ UMUTLU KONUŞTU

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, koronavirüs ile mücadelede Türkiye'de iyi noktaya gelindiğini söyledi.

Türkiye adım adım normalleşiyor! Düğünlerde ikram dönemi tekrar başladı
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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